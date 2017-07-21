ОНФ намерен представить новое направление работы с молодежью на форуме "Таврида"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в августе на форуме "Таврида" в Крыму намерены представить отдельное направление по работе с молодежью. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в ОНФ.

Ранее ряд СМИ сообщил, что ОНФ разрабатывает специальное направление работы в сфере молодежной политики.

"Направление работы с молодежью планируется представить на смене молодых журналистов на форуме "Таврида", который пройдет в августе в Крыму при поддержке ОНФ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент идет обсуждение кандидатур, которые будут отвечать за работу ОНФ с молодежью.

Смена "Молодые журналисты" пройдет в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" при поддержке ОНФ в конце августа. Это будет восьмая (заключительная) смена на форуме в 2017 году. В работе площадки примут участие молодые журналисты и блогеры из всех регионов России.

Образовательная программа будет разделена по профильным направлениям, основной блок работы будет представлять из себя практику в профильных школах: телешкола, интернет- школа и школа печатных СМИ. Планируется, что каждый образовательный день будет посвящен одному из приоритетных проектов ОНФ: "Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок", "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", "Благоустройство городской среды", "Народная оценка качества", "Равные возможности - детям", а также "За честные закупки".