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ОНФ намерен представить новое направление работы с молодежью на форуме "Таврида"

Общество
21 июля, 13:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

По словам источника в ОНФ, сейчас идет обсуждение кандидатур, которые будут отвечать за работу организации с молодежью

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в августе на форуме "Таврида" в Крыму намерены представить отдельное направление по работе с молодежью. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в ОНФ.

Ранее ряд СМИ сообщил, что ОНФ разрабатывает специальное направление работы в сфере молодежной политики.

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"Направление работы с молодежью планируется представить на смене молодых журналистов на форуме "Таврида", который пройдет в августе в Крыму при поддержке ОНФ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент идет обсуждение кандидатур, которые будут отвечать за работу ОНФ с молодежью.

Смена "Молодые журналисты" пройдет в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" при поддержке ОНФ в конце августа. Это будет восьмая (заключительная) смена на форуме в 2017 году. В работе площадки примут участие молодые журналисты и блогеры из всех регионов России.

Образовательная программа будет разделена по профильным направлениям, основной блок работы будет представлять из себя практику в профильных школах: телешкола, интернет- школа и школа печатных СМИ. Планируется, что каждый образовательный день будет посвящен одному из приоритетных проектов ОНФ: "Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок", "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", "Благоустройство городской среды", "Народная оценка качества", "Равные возможности - детям", а также "За честные закупки".

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