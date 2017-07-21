Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдума приняла закон о телемедицине

Общество
21 июля, 13:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Законопроект позволит россиянам законно получать дистанционные консультации у своего лечащего врача по интернету

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о внедрении в РФ телемедицины, который позволит россиянам законно получать дистанционные консультации у своего лечащего врача по интернету.

Документ обеспечивает создание "правовых основ использования информационно-телекоммуникационных технологий в сфере охраны здоровья граждан", говорится в сопроводительных материалах.

Смотрите также

Дистанционный доктор: что даст россиянам закон о телемедицине

В целях обеспечения доступа граждан к услугам в сфере здравоохранения в электронной форме, а также взаимодействия информационных систем создается, развивается и эксплуатируется единая государственная информационная система (ЕГИС) в сфере здравоохранения. Она обеспечит возможность предоставления гражданам медицинских услуг в электронной форме посредством единого портала государственных и муниципальных услуг, перечень которых будет утверждаться кабмином.

Предусматривается возможность оформления рецептов, в том числе содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, на специальных бланках на бумажном носителе и (или) формирование с согласия пациента в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи лечащего врача и соответствующей медицинской организации.

Закон позволяет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь с применением ЕГИС.

Непосредственно телемедицинские услуги будут оказываться в порядке, установленном профильным ведомством, а также "в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медпомощи, консультаций пациента медицинским работником с применением телемедицинских технологий, дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента лечащим врачом после очного приема, на основании данных о пациенте, зарегистрированных с применением медицинских изделий, предназначенных для мониторинга состояния организма человека, и (или) на основании данных, внесенных в ЕГИС" или иную систему, предусмотренную законом.

Строго оговаривается необходимость соблюдения требований к защите персональных данных и соблюдению врачебной тайны.

Ответственность врача - ключевой момент

Как заявил ранее ТАСС председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, ответственность медицинского работника и защита прав пациентов имеют решающее значение в законе.

Смотрите также

Скворцова: телемедицина пока не используется только в двух субъектах России

Санавиация и телемедицина: как отдаленные регионы РФ решают проблему доступности медпомощи

Менее 15% врачей в России готовы к телемедицинским консультациям

"Те люди, которые позволяют себе легко консультировать на разных сайтах, просто непрофессионалы, это шарлатаны. Я думаю, мы в дальнейшем тоже будем это все понимать. Ответственный доктор 250 раз подумает, прежде чем что-нибудь сказать и очно, и уж тем более дистанционно", - подчеркнул он.

Депутат пояснил, что возможность дистанционной консультации больного его лечащим врачом предусмотрена, но при этом ограничена тем, что первичный прием и осмотр пациента врач должен провести очно.

В будущем планируется, что через портал госуслуг и личный кабинет пациент сможет получать информацию, делать выписки из истории болезни, отслеживать статус медицинских тестов и многое другое.

Глава комитета Госдумы также отмечал, что принятие закона не должно создать критических проблем для частных медицинских организаций. Их участие в телемедицине также предусмотрено законом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Краш-тест для реновации: квартиры в шоу-руме на ВДНХ проверяют почти "на зубок"
Дистанционный доктор: что даст россиянам закон о телемедицине
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Лебеди в Сент-Джеймсском парке
12
Птицы любят счет: в Великобритании началась традиционная перепись лебедей на Темзе
5
Пучков: показатели деятельности МЧС России за первое полугодие улучшились
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
2
Сильные дожди с грозой в Москве продлятся до вечера пятницы
3
Песков назвал удачной уловкой продажу за €1 млн часов, якобы принадлежавших Путину
4
Прощай, оружие: что означает отказ США от программы ЦРУ по вооружению оппозиции в Сирии
5
Минобрнауки не планирует сдвигать начало учебного года на 1 октября
6
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
7
Siemens прекратит поставки энергооборудования по госзаказам в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама