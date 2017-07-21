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Фасады домов в Дудинке на севере Красноярского края выкрасят в яркие цвета

Общество
21 июля, 13:36 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, июля. /ТАСС

Покраска фасадов началась в июне и приурочена к 350-летию города

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КРАСНОЯРСК, 21 июля. /ТАСС/. 63 тысячи квадратных метров фасадов домов выкрасят в яркие цвета к 350-летию города Дудинка на севере Красноярского края до конца лета. Об этом в пятницу сообщили в администрации города.

"До конца лета текущего года планируется окрасить 63 тыс. квадратных метров фасадов жилых домов, расположенных на улицах Островского, Щорса, Матросова и Строителей. Некоторые из них ждет частичное оштукатуривание - около 1000 квадратных метров. Все работы планируется завершить до 1 сентября 2017 года", - говорится в сообщении.

Как отмечают в мэрии, работы по покраске фасадов начались в июне. Дома окрашивают в сине-белые, бежево-терракотовые, зелено-белые и розово-белые цвета.

Дудинка - административный центр Таймырского муниципального района. В городе проживает 23 тысячи человек. Первое упоминание о Дудинке как о поселении относится к 1667 году.

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