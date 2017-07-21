Фасады домов в Дудинке на севере Красноярского края выкрасят в яркие цвета

Умер актер Клод РишКультура 21 июля, 13:53
Москва стала лауреатом международной премии за развитие транспортной инфраструктурыОбщество 21 июля, 13:43
Сергей Жвачкин подал документы на регистрацию на выборах губернатора Томской областиСибирь 21 июля, 13:40
"Швабе" продемонстрировал на МАКС-2017 возможности SWIR-камерыЭкономика и бизнес 21 июля, 13:37
Боксер Алоян считает честью провести бой на Красной площадиСпорт 21 июля, 13:33
Российские синхронистки завоевали золото ЧМ в произвольной программе группСпорт 21 июля, 13:23
Итоги работы Госдумы за весеннюю сессию 2017 г. ДосьеБиографии и справки 21 июля, 13:21
CAS отклонил апелляцию бывшего футболиста ЦСКА Романа ЕременкоСпорт 21 июля, 13:19
Газон на брусчатке: как Красная площадь принимала спортивные соревнованияСпорт 21 июля, 13:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 21 июля. /ТАСС/. 63 тысячи квадратных метров фасадов домов выкрасят в яркие цвета к 350-летию города Дудинка на севере Красноярского края до конца лета. Об этом в пятницу сообщили в администрации города.
"До конца лета текущего года планируется окрасить 63 тыс. квадратных метров фасадов жилых домов, расположенных на улицах Островского, Щорса, Матросова и Строителей. Некоторые из них ждет частичное оштукатуривание - около 1000 квадратных метров. Все работы планируется завершить до 1 сентября 2017 года", - говорится в сообщении.
Как отмечают в мэрии, работы по покраске фасадов начались в июне. Дома окрашивают в сине-белые, бежево-терракотовые, зелено-белые и розово-белые цвета.
Дудинка - административный центр Таймырского муниципального района. В городе проживает 23 тысячи человек. Первое упоминание о Дудинке как о поселении относится к 1667 году.