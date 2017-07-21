Москва стала лауреатом международной премии за развитие транспортной инфраструктуры

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Москва стала лауреатом международной премии Sustainable Transport Award за достижения в развитие транспортной инфраструктуры, в том числе создание и запуск Московского центрального кольца (МЦК), сети наземного транспорта "Магистраль", а также за улучшение пешеходного пространства. Об этом в пятницу сообщает портал мэра и столичного правительства.

"У Москвы уникальное достижение - это уже третья награда в 2017 году. Ни один город мира не показывал таких успехов за такой короткий срок", - приводятся слова заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Отмечается, что жюри международной премии отметит достижения Москвы специальным призом "За особые заслуги". Победителей объявили на транспортном саммите Mobilize в Сантьяго, сама же церемония вручения награды состоится в январе 2018 года в Вашингтоне. В конкурсе участвовали города Франции, США, Колумбии, Китая и других стран.

Награды и премии

Международная премия Sustainable Transport Award, основанная в 2005 году, является одной из самых престижных в мире в сфере транспорта. Ее получают столицы и мегаполисы за достижения в области развития транспортной инфраструктуры. В жюри премии входят эксперты Всемирного банка, Института транспорта и развития в Нью-Йорке и представители экспертных организаций в области транспорта и развития городской среды.

В этом году столица уже получила премию "Особое признание" Global Public Transport Awards от Международного союза общественного транспорта и приз "За вклад в развитие парковочного пространства" от компании TomTom.

Транспортная инфраструктура

В сентябре 2016 года в столице запустили МЦК - внутригородскую железнодорожную линию общей протяженностью 54 километра с 31 станцией. По данным властей, запуск МЦК позволил разгрузить Кольцевую линию метро на 15%, центральные железнодорожные вокзалы - на 20-40%.

С октября 2016 года в столице действует новая маршрутная сеть "Магистраль". За это время ею воспользовались более 100 млн человек. В проект входят 17 магистральных маршрутов, 15 районных, а также семь социальных (они помогают жителям Москвы доехать до офисов госуслуг "Мои документы", поликлиник и других учреждений).