Госдума приняла закон о "лесной амнистии"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о так называемой лесной амнистии, который позволит, в частности, легализовать участки, находящиеся на землях лесного фонда.

Документ направлен на изменение порядка определения границ земельных участков из состава земель лесного фонда и устранение взаимоисключающих сведений в Государственном лесном реестре (ГЛР) и Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). При этом в части определения принадлежности земельного участка к конкретной категории устанавливается приоритет ЕГРН. Эта норма позволит сохранить за собственниками, права которых зарегистрированы в ЕГРН, принадлежащие им земельные участки.

По данным Рослесхоза, выявлено более 263 тыс. пересечений границ земель иных категорий с землями лесного фонда на площади около 1,7 млн га. Вместе с тем, опираясь на точные сведения местоположений границ лесных участков ЕГРН, Росреестром зафиксировано 377 тыс. таких пересечений. В результате фактически имеет место "задвоение" правовых режимов, что влечет за собой многочисленные споры о праве собственности, неопределенность режима использования земельных участков, разные подходы при расчете платы за землю и сложности при осуществлении территориального планирования.

Изменения, принятые во втором чтении

Ко второму чтению были одобрены поправки, согласно которым положения о приоритете ЕГРН применяются в случае, если права правообладателя или предыдущих правообладателей на земельный участок возникли до 1 января 2016 года.

Устанавливаются дополнительные критерии отнесения участка к землям населенных пунктов, если он находится в границах населенного пункта, или к категории земель сельскохозяйственных назначения в других случаях. Участок относится к таким землям, если в соответствии с ГЛР, лесным планом субъекта РФ, а также сведениями ЕГРН он относится к категории земель лесного фонда, но до 8 августа 2008 года предоставлен огородническому или дачному некоммерческому объединению для ведения соответствующей деятельности, выделен для строительства и (или) эксплуатации жилого дома, а также предоставлен для личного подсобного хозяйства. Такая норма действует и в случае перехода прав граждан на такой участок после 8 августа 2008 года.

При образовании земельного участка из земель, находящихся в госсобственности, схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории подлежит согласованию с органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным в области лесных отношений. В случае, если этим органом выявлено пересечение границ образуемого земельного участка с границами расположенных на землях обороны и безопасности лесничества, лесопарка, схема в течение трех рабочих дней направляется в федеральные органы исполнительной власти, и они в срок не более 15 рабочих дней со дня поступления схемы уведомляют субъект о наличии или об отсутствии оснований для отказа в согласовании схемы. До 1 октября 2017 года региональный исполнительный орган, уполномоченный в области лесных отношений, направляет уведомление о наличии или об отсутствии лесничеств и лесопарков в границах поселения, городского округа, межселенной территории в органы местного самоуправления соответствующих муниципальных районов, городских округов, а также размещает такую информацию в интернете.

Отказ в согласовании схемы допускается только в случае пересечения границ образуемого земельного участка с границами лесного участка или лесничества, лесопарка, сведения о которых содержатся в ГЛР, или в случае нахождения образуемого земельного участка в границах таких лесничества, лесопарка.

Первоначально к основному чтению планировалось ограничивать площадь земель, подпадающих под лесную амнистию, участками площадью не более 0,25 га (для юрлиц). Однако затем было решено отказаться от этой поправки. Как отметил глава профильного комитета Госдумы Николай Николаев, принято решение "действовать не по признаку площади, а по тому признаку, насколько освоена эта земля". При этом речь идет только о тех участках, которые зарегистрированы в ЕГРН.

В течение 45 дней после обнаружения пересечения Рослесхоз обязан проверить, насколько законно приобретен участок там, где эти пересечния зафиксированы. Затем в течение трех месяцев Рослесхоз обязан подать в суд, чтобы оспорить права на земельные участки, там, где обнаружены нарушения. Только после решения суда данные закрепляются в Росреестре.

Изъятия из закона

Общие положения закона о приоритете ЕГРН не распространяются на участки, относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, земли для обеспечения космической деятельности, на земли обороны, безопасности или земли иного специального назначения, если на таких земельных участках отсутствуют объекты недвижимости, права на которые зарегистрированы. Также общие положения не распространяются на участки, относящиеся к землям сельхозназначения, при наличии у уполномоченного органа сведений о результатах проведения государственного земельного надзора, подтверждающих факты неиспользования такого земельного участка по целевому назначению или его использования с нарушением законодательства.

Помимо этого, документ не распространяется на случаи пересечения земель лесного фонда с землями особо охраняемых природных территорий и землями объектов культурного наследия. Если участок относится не только к лесному фонду, но и к особо охраняемым природным территориям, устанавливается приоритет особо охраняемых природных территорий и земля не подпадает под действие закона.

В защиту лесов

Поправки также определяют механизмы защиты лесопарков и лесных насаждений, которые обретают статус городских лесов при включении их в границы населенных пунктов. Что касается распоряжения такими земельными участками, то законопроектом предлагается формировать градостроительные регламенты, которые должны пройти публичные слушания.

Помимо этого, законопроект предусматривает создание компенсационного механизма по восполнению лесных насаждений. Лесной участок, который полностью окружен землями населенного пункта, включается в населенный пункт. Данные лесные участки попадают под режим городских лесов не менее чем на год. Через год возможен пересмотр правил застройки, чтобы общественность могла инициировать создание "зеленого щита".

Также статус населенных пунктов предоставляется лесным поселкам и военным городкам, если плотность их застройки составляет не менее 30%. В комиссию, принимающую решение по каждому поселку, будут входить чиновники и представители общественной палаты регионов. Исключение из этих 30% возможно только по специальному разрешению главы Рослесхоза по представлению главы субъекта Федерации.