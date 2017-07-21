Желтый уровень опасности объявлен в Москве на 22 июля

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Желтый уровень опасности погоды объявлен в Москве 22 июля из-за ожидающихся гроз, в Белгородской области сохранится оранжевый уровень. Об этом сообщается в пятницу на сайте Гидрометцентра РФ.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - отмечается в сообщении.

Желтый является третьим из пяти уровней опасности. Он будет действовать в субботу почти на всей территории Центрального федерального округа. Сильные дожди пройдут в Брянской, Курской, Орловской и Тульской областях. Сильный ветер и грозы ожидаются в Тверской, Тамбовской, Рязанской, Липецкой, Ивановской и Воронежской областях. В Московской, Смоленской, Костромской и Калужской областях Гидрометцентр прогнозирует грозы.

В Белгородской области сохранится оранжевый уровень опасности. Ожидаются высокая пожароопасность, сильный ветер и гроза. "Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - уточняется на сайте.

По данным синоптиков, в субботу воздух в столице прогреется до 24 градусов. Ожидается, что днем в Москве пройдет кратковременный дождь, местами гроза, порывы ветра составят 12-17 м/с.