Арктическое село Березовка в Якутии будет переселено в ближайшие пять лет

ЯКУТСК, 21 июля. /ТАСС/. Труднодоступное и отдаленное село Березовка Среднеколымского района Якутии, которое является местом компактного проживания эвенов, будет перенесено в течение ближайших пяти лет из-за изменения русла одноименной реки. Об этом сообщил в пятницу глава Якутии Егор Борисов во время совещания с членами правительства республики.

"Нужно создать проектный офис и переселить село Березовка на более возвышенное место в течение ближайших пяти лет. Русло реки Березовка поменялось, и в последние годы одноименное село ежегодно затапливается паводковыми водами. Но несмотря на то, что мы будем переселять людей, материальную помощь на восстановление затопленных домов выделять надо, люди за короткое арктическое лето не успевают просушить дома", - сказал глава Якутии.

Ранее сообщалось, что в село Березовка на ликвидацию последствий паводка направлено 66 млн рублей, из которых 50,7 млн рублей будет направлено на проведение неотложных работ 23 муниципальных объектов: 15 многоквартирных жилых домов, детского сада, дома культуры, шести поселковых дорог и 14,8 млн рублей будет направлено на проведение аварийно-спасательных работ. Всего в селе проживают 261 человек. Из села заблаговременно были вывезены 37 детей, которые прошли оздоровление в лагере "Юбилейный" в городе Сочи.

Также для помощи жителям села Березовка были отправлены 20 представителей студотряда, которые помогали населению провести просушку и очистку домов. С 1 августа туда также отправятся новые студотряды.

Часть села уже переселена на возвышенное место, где построены 10 многоквартирных домов, школа. По словам главы Егора Борисова, необходимо на возвышенность перенести детский сад, дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт, а также оставшиеся дома. "Нужно построить качественные дома и соцобъекты. Но сложность будет заключаться в доставке стройматериалов, так как надо учесть, что это самый отдаленный для доставки грузов населенный пункт", - отметил глава Якутии.