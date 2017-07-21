Ростуризм фиксирует многочисленные обращения от желающих отказаться от туров в Грецию

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Ростуризм сообщает о значительном числе обращений на горячую линию с вопросами о досрочном завершении или отказе от туров в Грецию и Турцию в связи с землетрясением в Эгейском море. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

ТАСС/Reuters/Ruptly

Как следует из сообщения, имеют место "многочисленные обращения граждан с вопросами о досрочном завершении тура либо отказе от использования приобретенного тура" в связи с происшедшим в ночь на пятницу землетрясением в Эгейском море.

В ведомстве разъяснили, что в сложившейся ситуации туристы имеют право обратиться к туроператору с заявлением о досрочном прекращении тура либо отказе от тура, однако "в соответствии с законодательством РФ возврат средств за неиспользованные дни тура не предусмотрен". В агентстве отметили, что туроператоры могут содействовать туристам, желающим досрочно прервать тур, в приобретении обратных билетов (при наличии такой возможности).

"По имеющейся информации, туроператоры находятся во взаимодействии с отдыхающими и готовы оказать им необходимую поддержку. Актуальную информацию о ситуации туристы и их родственники могут получить по телефонам горячих линий, действующих у туроператоров, - заверили в ведомстве. - Ростуризм продолжает следить за развитием ситуации".

Турецкая геологическая станция Кандилли зарегистрировала в пятницу ночью толчки магнитудой 6,3, по данным Геологической службы США, магнитуда составила 6,7. Эпицентр землетрясения находился в 10 км от турецкого Бодрума и в 16 км от греческого острова Кос. Очаг залегал на глубине 10 км. Позднее было зарегистрировано не менее семи афтершоков магнитудой от 4,0 до 4,7.

Российские туристы, как сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье и Ростуризме, не пострадали. В Греции травмы получили более 120 человек, на острове Кос погибли двое: гражданин Турции и подданный Швеции. Во многих домах появились трещины и были разбиты окна, некоторым туристам пришлось ночевать на пляже.