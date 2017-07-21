Фестиваль "Арбузный рай" примет порядка 2 тыс. туристов под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 21 июля. /ТАСС/. Организаторы фестиваля "Арбузный рай" планируют принять в райцентре Петропавловка Воронежской области порядка 2 тыс. гостей, на фестивале событийного туризма можно будет попробовать арбузные мед, желе, цукаты, знаменитые местные моченые арбузы.

Об этом рассказала ТАСС руководитель районного отдела по культуре Валентина Яценко.

"Фестиваль пройдет на главной площади села Петропавловка 26 августа, мы ожидаем не менее 2 тыс. гостей. Все 11 поселений Петропавловского района будут угощать туристов арбузами, арбузным медом - нордек, желе, цукатами, блюдами с добавлением арбузов, салатами в виде арбуза или его ломтиков, а еще квашеными, солеными и знаменитыми нашими мочеными арбузами", - сказала Яценко.

По ее словам, на сельских подворьях можно будет и закупить арбузы впрок, и принять участие в конкурсах на самый большой и тяжелый арбуз, на лучший костюм Арбуза, на самый красивый и вкусный арбузный салат. "Петропавловский район считается арбузной столицей региона, бахчевые здесь выращивают и сельхозпредприятия, и порядка 300 крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. На общей площади около 450 га ежегодно собирают до 5-6 тыс. тонн арбузов десятка сортов", - объяснила Яценко.

"Арбузный рай" впервые прошел в Петропавловке Воронежской области в 2014 году, в 2016 году вошел в событийный календарь региона.