Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фестиваль "Арбузный рай" примет порядка 2 тыс. туристов под Воронежем

Общество
21 июля, 14:48 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 21, июля. /ТАСС

На мероприятии гости смогут попробовать арбузные мед, желе, цукаты и моченые арбузы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОРОНЕЖ, 21 июля. /ТАСС/. Организаторы фестиваля "Арбузный рай" планируют принять в райцентре Петропавловка Воронежской области порядка 2 тыс. гостей, на фестивале событийного туризма можно будет попробовать арбузные мед, желе, цукаты, знаменитые местные моченые арбузы.

Об этом рассказала ТАСС руководитель районного отдела по культуре Валентина Яценко.

"Фестиваль пройдет на главной площади села Петропавловка 26 августа, мы ожидаем не менее 2 тыс. гостей. Все 11 поселений Петропавловского района будут угощать туристов арбузами, арбузным медом - нордек, желе, цукатами, блюдами с добавлением арбузов, салатами в виде арбуза или его ломтиков, а еще квашеными, солеными и знаменитыми нашими мочеными арбузами", - сказала Яценко.

По ее словам, на сельских подворьях можно будет и закупить арбузы впрок, и принять участие в конкурсах на самый большой и тяжелый арбуз, на лучший костюм Арбуза, на самый красивый и вкусный арбузный салат. "Петропавловский район считается арбузной столицей региона, бахчевые здесь выращивают и сельхозпредприятия, и порядка 300 крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. На общей площади около 450 га ежегодно собирают до 5-6 тыс. тонн арбузов десятка сортов", - объяснила Яценко.

"Арбузный рай" впервые прошел в Петропавловке Воронежской области в 2014 году, в 2016 году вошел в событийный календарь региона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Краш-тест для реновации: квартиры в шоу-руме на ВДНХ проверяют почти "на зубок"
Дистанционный доктор: что даст россиянам закон о телемедицине
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Лебеди в Сент-Джеймсском парке
12
Птицы любят счет: в Великобритании началась традиционная перепись лебедей на Темзе
5
Пучков: показатели деятельности МЧС России за первое полугодие улучшились
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
2
Песков назвал удачной уловкой продажу за €1 млн часов, якобы принадлежавших Путину
3
Ростуризм фиксирует многочисленные обращения от желающих отказаться от туров в Грецию
4
Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за ливня
5
Госдума приняла закон о "лесной амнистии"
6
"Аэрофлот" вводит квартальные премии для пилотов
7
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама