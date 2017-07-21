Росгидромет добавил предупреждение о граде к прогнозу погоды на пятницу в Москве

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Росгидромет предупреждает москвичей о возможном граде в пятницу. Об этом сообщили в столичном Главном управлении МЧС РФ.

"Синоптики Росгидромета добавили предупреждение о возможном граде к ранее опубликованному прогнозу о неблагоприятных погодных условиях днем и вечером 21 июля", - сказали в ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что днем и вечером 21 июля в Москве местами ожидается сильный дождь, гроза и усиление ветра до 12-17 м/с.