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Росгидромет добавил предупреждение о граде к прогнозу погоды на пятницу в Москве

Общество
21 июля, 14:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что 21 июля в столице пройдет сильный дождь с грозой

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Росгидромет предупреждает москвичей о возможном граде в пятницу. Об этом сообщили в столичном Главном управлении МЧС РФ.

"Синоптики Росгидромета добавили предупреждение о возможном граде к ранее опубликованному прогнозу о неблагоприятных погодных условиях днем и вечером 21 июля", - сказали в ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что днем и вечером 21 июля в Москве местами ожидается сильный дождь, гроза и усиление ветра до 12-17 м/с.

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