Регионы оценили предложение ввести туристическую полицию

ТАСС, 21 июля. /ТАСС/. Российские регионы с интенсивным турпотоком поддерживают создание подразделений специальной туристической полиции по аналогии с Москвой, но территории, где туристов мало, назвали эту идею не самой насущной. В июне глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что ведомство рассматривает возможность создания таких подразделений в Сочи, Санкт-Петербурге и Казани.

По словам Колокольцева, подразделение туристической полиции в Москве хорошо себя зарекомендовало. Он отмечал, что сотрудники обучены навыкам общения с иностранными гражданами, знают несколько языков: английский, испанский, французский, немецкий, даже китайский.

В регионах по-разному оценивают необходимость ввести такие подразделения и по-разному видят возможные функции туристической полиции.

"Экскурсии полицейским водить не придется"

Создание специальной туристической полиции наиболее актуально для направлений с массовым туризмом — например, для Санкт-Петербурга и Крыма, которые каждый год посещают миллионы россиян и иностранцев, считают большинство представителей индустрии.

"Туристская полиция уже действует в течение нескольких лет в Москве, мы считаем это очень положительным фактором", - сказал ТАСС глава Ростуризма Олег Сафонов. Он одобрил идею расширения этой практики на другие туристические территории, так как это будет способствовать продвижению страны в мире "как страны абсолютно безопасной для туризма". "Я считаю, это важный шаг с точки зрения защиты прав и законных интересов иностранных туристов", — добавил Сафонов.

"В целом, думаю, для некоторых регионов создание туристической полиции будет неплохо, даже полезно. Но, естественно, там, где есть массовый туризм: Москва, Санкт- Петербург, может быть, Волгоград, где, как ожидается, в 2018 году будет 1,5 млн туристов. Думаю, что уровень подготовки этих полицейских будет гораздо выше. Но для некоторых регионов, на мой взгляд, туристическая полиция востребована не будет, там просто нет такого потока. Обычная штатная полиция — она справляется", — сообщил агентству вице-президент Российской гостиничной ассоциации Владимир Ефимов.

В Санкт-Петербурге, который выступил одним из инициаторов создания туристической полиции в регионах, считают, что идея сохраняет актуальность, особенно перед проведением Чемпионата мира 2018 года, часть матчей которого пройдет в Северной столице. "Эта идея по-прежнему актуальна. Еще в 2016 году мы направили письмо начальнику ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в котором изложили это предложение. Мы изучили опыт Москвы, где в туристической полиции работают около 160 человек, и для Петербурга целесообразно говорить о таких же цифрах", — сказал ТАСС председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарев. "В 2016 году Санкт-Петербург посетили около 6,9 млн туристов, то есть количество туристов у нас превышает количество жителей, это требует внимания", — добавил он.

В Крыму идею создания туристической полиции также поддерживают. "Часто места массового отдыха требуют постоянного присутствия людей в форме, потому что бывает так, что люди с детьми гуляют, а там кто-то выпивает, ругается матом, попрошайничает или занимается незаконной торговлей, или активно мусорит. Такие нарушения портят всю картину", — считает глава регионального отделения Российского союза туриндустрии (РСТ) в Крыму и Севастополе Борис Зелинский. По его словам, это повысит уровень безопасности и комфорта гостей полуострова.

"Их главная задача — чтобы любой турист, в том числе иностранец, мог к ним подойти и спросить, как доехать до того или иного туристического объекта, как дойти до музея, где экскурсионное бюро, куда можно обратиться за справкой. Экскурсии полицейским водить не придется", — сказал ТАСС глава комитета Госсовета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. По его словам, сейчас каждое лето МВД выделяет Крыму дополнительные силы для патрулирования территории курортных городов.

Туристам могли бы помочь волонтеры

С необходимостью создания туристической полиции согласны и в Республике Дагестан, куда приезжает все больше туристов. "В Дагестане туристическая полиция необходима, хотя у нас ни один турист не пострадал за последние 15–20 лет. У нас особое отношение к гостю. Тем не менее, с мая до октября можно иметь турполицию хотя бы в местах массового скопления туристов", — сказал ТАСС заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Виталий Демченко. Число туристов, посетивших республику в 2016 году, превысило полмиллиона человек, это на 20% больше, чем в 2015 году.

В Великом Новгороде идею считают особенно своевременной на фоне роста числа иностранных туристов. "Великий Новгород — город, пользующийся огромной популярностью среди туристов, в том числе иностранных, число которых с каждым годом растет. Саму инициативу о создании туристической полиции считаю своевременной и полезной, особенно в части владения сотрудниками иностранными языками и навыков общения с нашими зарубежными гостями", — сказал агентству мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев.

В части регионов, в том числе входящих в традиционные туристические маршруты — например, Золотое кольцо, считают, что создание специальной туристической полиции пока не слишком актуально, но есть другие проблемы.

"Идея создания туристической полиции сама по себе интересна, но, скорее, актуальна для больших городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, — сказала ТАСС председатель комитета по туризму администрации Владимирской области Елена Перескокова. — Владимир — традиционно гостеприимный туристический город, но, несмотря на ежегодно увеличивающийся турпоток, на данный момент туристическая полиция не актуальна".

"Специального подразделения туристической полиции или ее аналогов в Ярославской области нет. Это хорошая вещь, но она не первоочередная для Золотого кольца, у нас нет большого количества происшествий", — рассказал ТАСС заместитель директора департамента туризма Ярославской области Андрей Жаров. По его словам, в Ярославской области более актуальна была бы работа волонтеров в историческом центре города, выполняющих не полицейские, а информационные функции.

В Вологодской области, по которой проходят маршруты круизов по Волго-Балтийскому водному пути, считают, что полиция справляется с обеспечением безопасности транзитных туристов, в том числе из-за рубежа. "Что касается крупных туристических центров — Великого Устюга, Кириллова и других городов, то правоохранительные органы справляются. Вопрос создания туристической полиции в области пока не обсуждался", — сказал ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по Вологодской области Евгений Ворочалков.

"Выявлять нелегальную деятельность"

Руководитель Союза туриндустрии Карелии Ольга Лукина поддерживает идею создания туристической полиции, так как это может улучшить имидж страны в глазах иностранных гостей, но при этом полицейские должны быть готовы к встрече с иностранцами. "Как минимум необходимо знание английского языка, чтобы это был человек грамотный, смог помочь. Туристическая полиция, на мой взгляд, актуальна для городов-миллионников, для мест с большим потоком иностранных туристов", — сказала Лукина. По ее словам, в Карелии много организованных туристов, которые постоянно находятся под присмотром, и у них нет необходимости обращаться к полицейским за помощью.

В Севастополе власти города отмечают, что большей проблемой является улучшение и развитие инфраструктуры отдыха, в частности гостиничного фонда. "Ключевое слово — "сейчас", и могу сказать, что сейчас неактуально появление турполиции в Севастополе. Для нас актуально создание новых средств размещения, соответствующих стандартам, критериям звездности, второе — вывод из тени малых отелей, домов, где размещаются туристы, налаживание нормального диалога как внутри этого сообщества, так и власти с этим сообществом. Вот если мы эти позиции отработаем, сделаем шаги по улучшению инфраструктуры отдыха, тогда, возможно, и встанет вопрос о введении турполиции", — сказал ТАСС замгубернатора Севастополя Юрий Кривов.

Аналогичное мнение высказала председатель комитета по социально-гуманитарным вопросам местного парламента Татьяна Щербакова. "Если полиция будет выявлять незаконные объекты размещения, любую другую нелегальную деятельность — я только "за", но иностранных туристов у нас практически нет", — пояснила она. По мнению Щербаковой, появление туристической полиции в Севастополе преждевременно. Она пояснила, что сейчас в Севастополе работает лишь восемь сертифицированных отелей, а соотношение нелегальных и легальных средств размещения точно не известно, но, по некоторым оценкам, пропорция составляет пять к одному.

В Бурятии отмечают, что в регионе у организованных туристов практически не возникает проблем, связанных с безопасностью. "В целом Бурятия — мирный регион с глубокими традициями гостеприимства и толерантности жителей. У организованных туристов в Бурятии практически не возникает проблем, связанных с безопасностью: программы и маршруты продуманы и отработаны туроператорами до мелочей. Но у самостоятельных путешественников они, увы, могут возникнуть", — рассказала агентству исполнительный директор Бурятского республиканского союза туриндустрии Дарима Тугутова. В качестве примера собеседница привела случай нападения на двух граждан Германии, путешествовавших по России на своем трейлере (все обошлось без серьезных последствий для пострадавших).

По ее мнению, кроме вопросов обеспечения безопасности в ведении турполиции могли находиться вопросы законности предоставления услуг участниками рынка. "На самом деле сегодня в этом вопросе царит неразбериха. Есть компании и частные лица, ведущие фактически незаконную предпринимательскую деятельность. Турпоток есть, экологическая нагрузка на регион растет, а поступлений в бюджет — кот наплакал", — пояснила Тугутова.

"За чей счет банкет?"

В Алтайском крае, где в последние десять лет турпоток растет ежегодно на 5–10%, считают, что вопрос не имеет особой остроты. "Когда я слышу подобного рода предложения и инициативы, у меня вполне естественно возникает вопрос: за чей счет банкет? Что это будет за полиция, кто ее будет содержать, и ряд других вопросов. Нужно урегулировать ее деятельность, а дальше обеспечить контроль за тем, чтобы сами туристические полицейские тоже не нарушали закон. Разберемся в этом вопросе пока без полиции специальной", — сказал губернатор и председатель правительства края Александр Карлин.

Аналогичного мнения придерживаются в Татарстане, столицу которого Казань в 2016 году посетили 2,9 млн туристов, в том числе 250 тысяч иностранцев. "На территории России если любой гражданин нарушает закон, в любом случае вызывают полицию. С точки зрения безопасности, я считаю, что в Казани в местах скопления людей, где туристы и ходят, там достаточно у нас полиции", — рассказал ТАСС президент ассоциации туристских агентств Татарстана Рамиль Мифтахов.

На Кубани считают, что своеобразным аналогом туристической полиции могло бы стать казачье войско, которое с 2009 года участвует в обеспечении общественного порядка в Краснодарском крае. "Мы и так вплотную сотрудничаем с ГУ МВД по Краснодарскому краю. Кубанское казачье войско несет службу по охране общественного порядка. Если инициатива высказана главой МВД и они как инициаторы просматривают в этом участие казаков, я думаю, что наше руководство пойдет на контакт в этом вопросе", — сказал ТАСС заместитель атамана Кубанского казачьего войска Константин Перенижко.

В 2016 году совместно с полицейскими улицы кубанских городов патрулировали более 2 тысяч казаков.