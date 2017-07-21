Риск неисполнения программы расселения ветхого жилья в Якутии есть для 4% нуждающихся

ЯКУТСК, 21 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Риски по программе переселения граждан из аварийного жилья, которая завершается 1 сентября этого года, составляют в Якутии 4%. Об этом ТАСС в пятницу сообщил зампред правительства республики Игорь Никифоров.

"Сейчас риски остаются только в городе Нерюнгри и поселке Серебряный Бор Нерюнгринского района, в общей сложности в рисках 4% (невыполнения программы от количества расселяемых квартир, всего в Нерюнгринском районе под расселение попадает 160 тыс. кв. м - прим. ТАСС). Раньше это было 12%. Сейчас все идет согласно намеченным графикам, но малейшее отклонение в силу каких-либо причин, то эти риски могут возрасти до 7%", - сказал он.

Ранее ТАСС сообщал, что, по данным республиканкой прокуратуры, нарушение сроков реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья отмечено в 10 районах Якутии, в трех районах возбуждены уголовные дела. В Нерюнгри расследуются два уголовных дела по хищению более 300 млн рублей при переселении граждан из двух домов. Нарушения сроков связаны с несвоевременным исполнением своих обязанностей подрядчиками по муниципальным контрактам, затяжными судебными процессами, бездействием муниципалитетов по контролю за действиями подрядных организаций.

К 1 сентября 2017 года в Якутии будут переселены 30 тыс. граждан из 11 тыс. аварийных жилых помещений общей площадью 491,02 тыс. кв. метров. Более 25 тыс. человек уже переселены. На программу направлено более 30 млрд рублей, из них средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 12 млрд рублей (40%), бюджета республики - 17 млрд рублей (56,7%), местных бюджетов - 800 млн рублей (2,6%), внебюджетных источников - 500 млн рублей (1,7%). В Якутске программа выполнена на 95%.

Ранее глава государства Владимир Путин сообщил о том, что программа будет продолжена с 1 января 2019 года. Но Якутия за счет своих средств продолжит программу переселения из ветхого и аварийного жилья уже с 2018 года.

Муниципальные районы республики уже заявили более 1 млн кв. метров ветхого и аварийного жилья для продолжения реализации программы переселения в 2018 году, но подтверждено документально лишь чуть более трети из них - 370 тыс. кв. метров. В этом году в республике будет введено более 600 тыс. кв. метров жилья.