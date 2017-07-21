Большинство россиян знает, кто является спикером Госдумы

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Большинство россиян знает, что пост председателя Госдумы 7-го созыва занимает Вячеслав Володин. Таковы итоги исследования общественного мнения по законотворческой деятельности нижней палаты текущего созыва, проведенного экспертно-аналитическим центром Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) и презентованного в пятницу в ТАСС. Опрос проводился с 10 по 17 июля в 83 субъектах РФ среди 1,2 тыс. человек.
Как сообщил журналистам директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков, в разделе "Узнаваемость председателя Госдумы" первое место занимает Вячеслав Володин. "Узнаваемость Володина колоссальная. 83% респондентов знают, что он занимает должность председателя Госдумы", - сказал Калмыков.
По его данным, 7% опрошенных до сих пор считают, что спикером Госдумы является ее прежний председатель Сергей Нарышкин. "Возможно, они еще не сориентировались, возможно, не всю информацию в полной мере получили, такое бывает", - сказал Калмыков, добавив, что еще 10% опрошенных считают председателем нижней палаты других политических деятелей.
"Называют совершенно разные фигуры вплоть до премьера, вице-премьеров, отдельных депутатов и общественных деятелей. Возможно, это та аудитория, которой в полной мере не хватает освещения СМИ или другими современными медиа - таких почти треть", - сказал Калмыков.
Деятельность председателя большинство оценивает либо положительно, либо нейтрально. "Нейтральные оценки преобладают. Если учитывать, что были в работе Думы и сложные периоды, то получить даже такую оценку - это заслуга и серьезнейшая работа, тем более за такой короткий срок", - сказал Калмыков. По его словам, среди тех, кто нейтрально оценивает работу спикера, люди, которым не хватает информации о деятельности парламента.
Респондентам также предлагалось назвать трех депутатов, которые вызывают у них доверие. "Это более десятка человек, которых у нас чаще всего отмечают. Конечно, это лидеры фракций, это спикер, это ведущие политические деятели, которых мы все знаем", - сказал Калмыков.