Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Большинство россиян знает, кто является спикером Госдумы

Общество
21 июля, 15:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

По данным опроса, проведенного экспертно-аналитическим центром РАНХиГС, 7% опрошенных до сих пор считают, что спикером нижней палаты является Сергей Нарышкин

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Большинство россиян знает, что пост председателя Госдумы 7-го созыва занимает Вячеслав Володин. Таковы итоги исследования общественного мнения по законотворческой деятельности нижней палаты текущего созыва, проведенного экспертно-аналитическим центром Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) и презентованного в пятницу в ТАСС. Опрос проводился с 10 по 17 июля в 83 субъектах РФ среди 1,2 тыс. человек.

Смотрите также
Пленарное заседание Государственной думы РФ

Весенняя сессия Госдумы: реновация законотворческого процесса

Как сообщил журналистам директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков, в разделе "Узнаваемость председателя Госдумы" первое место занимает Вячеслав Володин. "Узнаваемость Володина колоссальная. 83% респондентов знают, что он занимает должность председателя Госдумы", - сказал Калмыков.

По его данным, 7% опрошенных до сих пор считают, что спикером Госдумы является ее прежний председатель Сергей Нарышкин. "Возможно, они еще не сориентировались, возможно, не всю информацию в полной мере получили, такое бывает", - сказал Калмыков, добавив, что еще 10% опрошенных считают председателем нижней палаты других политических деятелей.

"Называют совершенно разные фигуры вплоть до премьера, вице-премьеров, отдельных депутатов и общественных деятелей. Возможно, это та аудитория, которой в полной мере не хватает освещения СМИ или другими современными медиа - таких почти треть", - сказал Калмыков.

Деятельность председателя большинство оценивает либо положительно, либо нейтрально. "Нейтральные оценки преобладают. Если учитывать, что были в работе Думы и сложные периоды, то получить даже такую оценку - это заслуга и серьезнейшая работа, тем более за такой короткий срок", - сказал Калмыков. По его словам, среди тех, кто нейтрально оценивает работу спикера, люди, которым не хватает информации о деятельности парламента.

Респондентам также предлагалось назвать трех депутатов, которые вызывают у них доверие. "Это более десятка человек, которых у нас чаще всего отмечают. Конечно, это лидеры фракций, это спикер, это ведущие политические деятели, которых мы все знаем", - сказал Калмыков.

Смотрите также

Итоги работы Госдумы за весеннюю сессию 2017 г. Досье

Госдума завершила весеннюю сессию

Володин считает правильным систематически проводить в Думе слушания с участием граждан

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Нарышкин, Сергей Евгеньевич Володин, Вячеслав Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Краш-тест для реновации: квартиры в шоу-руме на ВДНХ проверяют почти "на зубок"
Дистанционный доктор: что даст россиянам закон о телемедицине
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Лебеди в Сент-Джеймсском парке
12
Птицы любят счет: в Великобритании началась традиционная перепись лебедей на Темзе
5
Пучков: показатели деятельности МЧС России за первое полугодие улучшились
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
2
Песков назвал удачной уловкой продажу за €1 млн часов, якобы принадлежавших Путину
3
Ростуризм фиксирует многочисленные обращения от желающих отказаться от туров в Грецию
4
Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за ливня
5
Госдума приняла закон о "лесной амнистии"
6
"Аэрофлот" вводит квартальные премии для пилотов
7
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама