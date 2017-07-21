Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кириенко: успех будущего России во многом зависит от развития НКО

Общество
21 июля, 15:29 дата обновления: 21 июля, 15:35 UTC+3 ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ область/ 21, июля. / ТАСС

С соответствующим заявлением выступил первый замглавы Администрации президента на форуме "Территория смыслов"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 21 июля. / ТАСС/. Первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко считает, что успех будущего России во многом зависит от развития некоммерческих организаций (НКО).

"Я искренне считаю, что то, насколько успешным будет будущее России, во многом сегодня зависит от того, как будут развиваться некоммерческие организации", - сказал Кириенко на панельной дискуссии на тему "Образ будущего" в рамках Всероссийского молодежного форума "Территория смыслов".

"Не от того, как развивается бизнес, не от того, как развиваются политические партии, и даже не от того, как развивается государственная машина. Абсолютно убежден, что это в первую очередь зависит от того, как будет развиваться именно третий сектор, некоммерческие организации", - добавил он.

Кириенко также заявил, что государство готово принимать меры для оказания поддержки российским НКО.

"Считаю, что на сегодняшний день в отношении государства к некоммерческим организациям, к третьем сектору, происходят фундаментальные изменения, есть понимание значимости и важности и готовность действовать для поддержки этого. При этом много остается нерешенных проблем", - сказал Кириенко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кириенко, Сергей Владиленович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Краш-тест для реновации: квартиры в шоу-руме на ВДНХ проверяют почти "на зубок"
Дистанционный доктор: что даст россиянам закон о телемедицине
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Лебеди в Сент-Джеймсском парке
12
Птицы любят счет: в Великобритании началась традиционная перепись лебедей на Темзе
5
Пучков: показатели деятельности МЧС России за первое полугодие улучшились
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Два инцидента произошли во время совместного брифинга Порошенко и Лукашенко
2
Дочь Немцова просит Верховный суд РФ отменить приговор по делу об убийстве отца
3
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
4
Путин раскрыл свой псевдоним, которым пользовался в разведшколе - Платов
5
Суд в Белоруссии вынес два смертных приговора по делу о "черных риелторах"
6
Песков назвал удачной уловкой продажу за €1 млн часов, якобы принадлежавших Путину
7
"Аэрофлот" вводит квартальные премии для пилотов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама