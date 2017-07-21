Кириенко: успех будущего России во многом зависит от развития НКО

Тренер: пловцу Дратцеву рано завершать карьеру, в марафоне его время только начинаетсяСпорт 21 июля, 16:42
Собянин утвердил налоговые льготы для инновационных промышленных предприятийМосква 21 июля, 16:42
Путин раскрыл свой псевдоним, которым пользовался в разведшколе - ПлатовОбщество 21 июля, 16:37
Паломники из-за рубежа приехали в Севастополь поклониться древним православным святынямОбщество 21 июля, 16:35
Завершилось выдвижение кандидатов на участие в выборах главы Свердловской областиНовости Урала 21 июля, 16:32
Путин признался, что не пользуется соцсетями и не имеет отношения ни к одному аккаунтуОбщество 21 июля, 16:31
ITF дисквалифицировала капитана женской сборной Румынии Настасе до декабря 2020 годаСпорт 21 июля, 16:27
Пловец Дратцев не исключает, что завершит карьеру после завоевания бронзы ЧМСпорт 21 июля, 16:25
Российский саблист Ибрагимов вышел в 1/4 финала чемпионата мира по фехтованиюСпорт 21 июля, 16:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 21 июля. / ТАСС/. Первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко считает, что успех будущего России во многом зависит от развития некоммерческих организаций (НКО).
"Я искренне считаю, что то, насколько успешным будет будущее России, во многом сегодня зависит от того, как будут развиваться некоммерческие организации", - сказал Кириенко на панельной дискуссии на тему "Образ будущего" в рамках Всероссийского молодежного форума "Территория смыслов".
"Не от того, как развивается бизнес, не от того, как развиваются политические партии, и даже не от того, как развивается государственная машина. Абсолютно убежден, что это в первую очередь зависит от того, как будет развиваться именно третий сектор, некоммерческие организации", - добавил он.
Кириенко также заявил, что государство готово принимать меры для оказания поддержки российским НКО.
"Считаю, что на сегодняшний день в отношении государства к некоммерческим организациям, к третьем сектору, происходят фундаментальные изменения, есть понимание значимости и важности и готовность действовать для поддержки этого. При этом много остается нерешенных проблем", - сказал Кириенко.