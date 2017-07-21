Кириенко: успех будущего России во многом зависит от развития НКО

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 21 июля. / ТАСС/. Первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко считает, что успех будущего России во многом зависит от развития некоммерческих организаций (НКО).

"Я искренне считаю, что то, насколько успешным будет будущее России, во многом сегодня зависит от того, как будут развиваться некоммерческие организации", - сказал Кириенко на панельной дискуссии на тему "Образ будущего" в рамках Всероссийского молодежного форума "Территория смыслов".

"Не от того, как развивается бизнес, не от того, как развиваются политические партии, и даже не от того, как развивается государственная машина. Абсолютно убежден, что это в первую очередь зависит от того, как будет развиваться именно третий сектор, некоммерческие организации", - добавил он.

Кириенко также заявил, что государство готово принимать меры для оказания поддержки российским НКО.

"Считаю, что на сегодняшний день в отношении государства к некоммерческим организациям, к третьем сектору, происходят фундаментальные изменения, есть понимание значимости и важности и готовность действовать для поддержки этого. При этом много остается нерешенных проблем", - сказал Кириенко.