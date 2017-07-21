В календаре Pirelli на 2018 год впервые будут лишь темнокожие модели

РИМ, 21 июля. /ТАСС/. Знаменитый календарь итальянской компании Pirelli 2018 года впервые в истории будут представлять лишь темнокожие модели. Как сообщает газета Messaggero, темой фотографий для нового выпуска послужила сказка Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес".

Так, на страницах календаря появятся фантазии фэшн-фотографа Тима Уолкера на образы самой Алисы, Безумного шляпника, Червонной королевы и других героев сказки. "Такого еще никто не делал, - приводит издание слова самого фотографа. - Еще никто таким образом не рассказывал историю об Алисе". Помог Тиму в реализации идеи главный редактор британского издания журнала Vogue Эдвард Эннинфул.

Традиционно моделями для очередного выпуска календаря выступили знаменитости. В этом году среди них такие звезды, как актриса Вупи Голдберг, модель Наоми Кэмпбелл. Роль главной героини сказки отведена австралийской модели африканского происхождения Даки Тот. Примечательно, что в свежем выпуске также впервые появятся несколько мужчин, например, рэпер Шон Комбс (Diddy, ранее Puff Daddy - прим. ред.).

История календаря

Компания Pirelli начала издавать календарь в 1964 году. Это было слабое в художественном плане полиграфическое издание с фривольными по тем временам фото, которые часто вешали в автомастерских и гаражах. Первый тираж был небольшим - по экземпляру получили в подарок продавцы шин Pirelli. Однако вскоре календарь превратился в предмет культа. Сейчас его печатают тиражом в 20 тыс. экземпляров. Цена изданий прошлых лет на аукционах достигает десятков тысяч евро. Новые издания в свободную продажу не поступают, а преподносятся в качестве подарка. Ежегодно презентация нового выпуска превращается в целое событие.

Над созданием календаря традиционно работают известные фотографы, а снимаются в нем топ-модели, актрисы, певицы. В последние годы авторы календаря нетривиально подходят к его созданию, концентрируясь на социальных темах современности и роли женщины.