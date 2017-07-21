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Несанкционированную свалку в Териберке хотят ликвидировать к маю 2018 год

Общество
21 июля, 16:31 UTC+3 ТАСС

В настоящее время в Мурманской области идет работа по ликвидации 41 свалки

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ТАСС, 21 июля. Активисты мурманского регионального отделения ОНФ договорились с властями села Териберка о ликвидации несанкционированной свалки, выявленной в населенном пункте активистами движения. Об этом сообщает пресс-служба мурманского ОНФ.

"Выявленная активистами ОНФ в Мурманской области свалка в селе Териберка в Кольском районе будет ликвидирована к маю 2018 г. В этом общественников заверили власти населенного пункта", - сказано в сообщении.

Свалка росла в течение десятилетий, так как сюда свозили весь коммунальный мусор поселка, поскольку везти его на ближайший полигон ТБО, который расположен в Мурманске, нерентабельно. Каждый год свалка горит, тиногда ее частично расчищают активные граждане, но она неизменно появляется снова. Также село Териберка становится центром проведения фестивалей и местом отдыха туристов, но впечатления от морского пейзажа Баренцева моря портят гигантские скопления мусора.

Активисты мурманского ОНФ предложили установить на подъездах к свалке в Териберке информационные стенды, сообщающие о запланированных действиях по ее ликвидации, чтобы тут не складировали новый мусор. Эта свалка и еще 93 аналогичных мурманские общественники нанесли на "Интерактивную карту свалок". Сейчас 29 свалок ликвидировано, 41 свалка находится в процессе ликвидации.

Село Териберка расположено в 150 км от Мурманска, на берегу Баренцева моря, в нем проживают около 1000 человек. В постсоветское время поселок пришел в упадок, многие предприятия закрылись. В номинировавшемся на "Оскар" фильме Андрей Звягинцева "Левиафан" Териберка была представлена символом заброшенности и безысходности провинциальной России. После этого появилась идея по развитию села, которую предложили основатели фермерского кооператива LavkaLavka и проекта "Большая Земля" при поддержке областных властей, с 2015 года здесь проходит крупный фестиваль "Териберка. Новая жизнь!".

2017 год в России объявлен Годом экологии. Его цель - привлечь внимание к проблемным вопросам в экологической сфере, улучшить состояние экологической безопасности страны. В рамках этой работы с начала годы в России было закрыто почти 30 крупных мусорных полигонов.

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