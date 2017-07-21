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Эксперты разошлись во мнении по вопросу эффективности закона о блокировке анонимайзеров

Общество
21 июля, 16:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Госдума приняла закон в третьем чтении 21 июля

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Опрошенные ТАСС эксперты разошлись во мнении относительно принятого Госдумой закона о блокировке сервисов, позволяющих просматривать запрещенные сайты в интернете. Исполнительный директор Лиги безопасного интернета Денис Давыдов считает, что ограничения помогут повысить уровень безопасности в РФ, а интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что блокировку сайтов можно легко обойти уже сейчас.

В пятницу, 21 июля, Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий использование в РФ , сервисов, позволяющих просматривать запрещенные сайты в интернете (анонимайзеров).

Россияне не заметят

Исполнительный директор Лиги безопасного интернета назвал принятие закона об анонимайзерах логичным. "Принятие этого законопроекта - логичное развитие системы единого реестра запрещенных сайтов, которая предусматривает наказание для компаний, не соблюдающих законодательство РФ", - сказал он.

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При этом эксперт напомнил, что с января 2018 года запрещенные сайты не будут показываться в результатах интернет-поиска. "На сегодняшний день, даже если ресурс заблокирован, пользователь сможет найти о нем информацию в интернете. Но с января следующего года это станет невозможным. Это очень своевременное решение, поскольку поисковик является окном в мир интернета", - рассказал Давыдов.

Кроме того он подчеркнул, что предусматриваемые ограничения отрицательно не повлияют на интернет- пользователей, а вступление в силу закона повысит уровень защиты от терроризма.

"Мне сложно представить человека, который хочет обходить блокировку ради информации о наркотиках или суициде. По большому счету, добропорядочные граждане даже не заметят вступление в силу этого закона. Кроме того это существенным образом повысит уровень защиты от терроризма", - сказал Давыдов.

Погоня за ведьмами

В свою очередь, интернет-омбудсмен считает принятый Госдумой закон "бесполезным".

"Этот закон абсолютно бесполезен. Поиск анонимайзиров с помощью сотрудников МВД и ФСБ - это погоня за ведьмами. Все это является лишь способом дополнительного давления на популярные сервисы и создает неудобства для гражданам", - считает омбудсмен.

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По словам Мариничева, принятые ограничения уже сейчас можно обойти легально. "Это вопрос технической грамотности. Частный VPN в нашей стране не запрещен, а определить его в миллиарде соединений крайне сложно. Поэтому, технологически этот закон неисполним", - отметил он.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин сообщил, что около 90% россиян имеют возможность получить доступ к противоправной информации, при этом он отметил, что таких людей нельзя называть злоумышленниками. Он выразил надежду, что после регулирования этой сферы большинство сервисов внесут корректировки и продолжат работу в России.

В свою очередь глава Роскомнадзора Александр Жаров ранее заявлял, что на первом этапе в реестр должны быть включены крупные анонимайзеры и VPN - сервисы, однако в России существуют десятки тысяч "домашних" VPN, которые тоже должны быть внесены в реестр.

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