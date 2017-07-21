СМИ: усы Сальвадора Дали сохранили форму спустя десятилетия после его смерти

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МАДРИД, 21 июля. /ТАСС/. Усы испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали (1904-1989) спустя почти 30 лет после его похорон сохранили свою форму. В этом убедились все, кто присутствовал во время эксгумации его тела, проводившейся в четверг вечером.
Как сообщает газета La Vanguardia, тело Сальвадора Дали выглядит точно так же, как и 28 лет назад, когда он был похоронен. "Его усы остаются неизменными, показывая 10 и 10 (часов и минут, как на циферблате часов - прим. ТАСС), как он и хотел. Это чудо", - заявил бальзаматор Нарсис Бардалет, работавший с телом художника почти 30 лет назад и присутствовавший вчера на эксгумации.
Позднее он уточнил, что это было "чудом в средние века, сегодня же это заслуга медицины". Бардалет был уверен, что внешний вид маэстро не изменится в течение долгого времени, и это подтвердилось. "Сохранились усы, и это на века", - заключил он.
Останки испанского художника были эксгумированы в четверг вечером в городе Фигерас (автономное сообщество Каталония) по требованию Пилар Абель из Жироны (Каталония), утверждающей, что он был ее отцом. В ходе эксгумации были взяты пробы волос, ногтей, зубов, и были извлечены две длинные кости.
Пилар Абель, которая родилась 1 февраля 1956 года, утверждает, что ее мать имела тайные отношения с художником. С 2007 года Пилар Абель пытается добиться признания родства с живописцем. По утверждению женщины, о том, что Дали является ее отцом, она узнала от своей бабушки. Если генетическая экспертиза (тест ДНК) подтвердит слова Пилар Абель, она сможет претендовать на то, чтобы носить его фамилию, а также на авторские права.