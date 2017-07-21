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Путин раскрыл свой псевдоним, которым пользовался в разведшколе - Платов

Общество
21 июля, 16:37 дата обновления: 21 июля, 16:43 UTC+3

При этом президент отметил, что сейчас считает нелепым использование псевдонимов

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Материал из 1 страницы
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы воспитанников "Сириуса", рассказал, что в разведшколе пользовался псевдонимом Платов.

"Что касается ников - это же псевдоним. Я, как вы знаете, начинал свою работу в органах внешней разведки, я пользовался тогда иногда в силу необходимости технологической псевдонимами. Я в разведшколе учился когда, у меня был псевдоним Платов", - сказал глава государства.

Президент заявил, что сейчас использование псевдонимов для него - "это просто нелепо". "Никакого ника я, конечно, себе выбирать бы не стал, просто бы под своим собственным именем. Это нормально для всех, чего прятаться за какими-то псевдонимами?" - сказал Путин. Он уточнил, что прятаться за вымышленным именем имело смысл в рамках работы в разведке, сейчас же наоборот - "если человек делает что-то достойное, интересное, чем он может гордиться, наоборот надо сказать кому это принадлежит". 

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