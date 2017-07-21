Путин раскрыл свой псевдоним, которым пользовался в разведшколе - Платов

СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы воспитанников "Сириуса", рассказал, что в разведшколе пользовался псевдонимом Платов.

"Что касается ников - это же псевдоним. Я, как вы знаете, начинал свою работу в органах внешней разведки, я пользовался тогда иногда в силу необходимости технологической псевдонимами. Я в разведшколе учился когда, у меня был псевдоним Платов", - сказал глава государства.

Президент заявил, что сейчас использование псевдонимов для него - "это просто нелепо". "Никакого ника я, конечно, себе выбирать бы не стал, просто бы под своим собственным именем. Это нормально для всех, чего прятаться за какими-то псевдонимами?" - сказал Путин. Он уточнил, что прятаться за вымышленным именем имело смысл в рамках работы в разведке, сейчас же наоборот - "если человек делает что-то достойное, интересное, чем он может гордиться, наоборот надо сказать кому это принадлежит".