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Пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с гепатитом. Видеотрансляция

Общество
25 июля, 12:02 UTC+3

Мероприятие проходит в формате телемоста Москва - Санкт-Петербург - Новосибирск - Лондон - Лиссабон - Брюссель

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В ТАСС проходит пресс-конференция в формате телемоста Москва - Санкт-Петербург - Новосибирск - Лондон - Лиссабон - Брюссель, посвященная Всемирному дню борьбы с гепатитом.

О статистике заболеваемости гепатитами в России и мире, вопросах обеспечения лекарственной терапией российских пациентов, опыте решения проблем хронических вирусных гепатитов в мировом и региональном масштабах, мерах профилактики и рисках смертности от последствий гепатитов расскажут заместитель директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Тереза Касаева, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Ирина Шестакова, директор Лечебно-реабилитационного центра Минздрава РФ Игорь Никитин, президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулев, председатель правления организации "Вместе против гепатита" Никита Коваленко и медицинский сотрудник Европейского регионального бюро ВОЗ, ответственный по вирусным гепатитам, доктор Антонс Мозалевскис.

На связь из Санкт-Петербурга выйдут главный врач клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина Алексей Яковлев. Из Новосибирска примет участие заместитель главного врача городской инфекционной клинической больницы № 1 Яна Ульянова. На связь из Лондона выйдет президент Международного альянса по борьбе с гепатитом Чарльз Гор. Из Лиссабона участие в пресс-конференции примет доктор медицины, депутат парламента Португалии Рикардо Баптишта Лейти. Из Брюсселя на связь выйдет президент Европейской ассоциации пациентов с болезнями печени Татьяна Рейх.

Всемирный день борьбы с гепатитом проводится ежегодно 28 июля. В 2017 году тема - "Элиминировать гепатит".  

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