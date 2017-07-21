Оппозиция ставит под сомнение официальную статистику о численности населения Украины

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" в Верховной раде Александр Вилкул поставил под сомнение официальную статистику о численности населения Украины. Соответствующие аргументы он изложил в пятницу в Facebook.

"Госстат сообщил, что за первое полугодие численность украинцев сократилась на 102 тыс. человек до 42,5 млн, но по методике, определяющей объемы потребления хлеба и воды, фактически проживает на Украине менее 24 млн человек", - отметил Вилкул. "Сколько же на Украине на самом деле жителей - 42,5 или 24 млн?" - написал он в этой связи.

Мотивируя свою точку зрения, депутат привел официальные данные по потреблению хлеба в 2000 году, которое составляло 50 кг на человека в год. С 2000 по 2016 год производство хлеба сократилось с 2,5 млн до 1,1 тонн, то есть в 2,2 раза, а численность населения официально - всего на 14%. При этом, добавил он, потребление хлеба на Украине несколько выше, чем во Франции и Германии, где оно составляет 54,6 кг на человека.

Вилкул обратил внимание на то, что средняя продолжительность жизни на Украине 68,6 лет, а в Европе - 80,6 лет, на 100 умерших приходится 58 новорожденных. Если коэффициент рождаемости в 1991 году составлял 1,85 ребенка в семье, то в 2015 году - 1,5. А в структуре населения, добавил он, с 1991 по 2016 год удельный вес детского населения сократился с 25,6% до 17,8%. В данный момент 8 млн украинцев оставили страну, уехав на заработки, отметил парламентарий.