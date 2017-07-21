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Путин назвал своими главными ценностями жизнь, любовь и свободу

Общество
21 июля, 16:45 дата обновления: 21 июля, 16:46 UTC+3

Президент РФ отметил, что по каждой из этих ценностей "можно трактаты написать, они и написаны"

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СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал своими главными ценностями жизнь, любовь и свободу. "Первая [ценность] - это сама жизнь, это самая большая ценность, далее - любовь и свобода", - заявил он, отвечая на вопросы воспитанников центра "Сириус".

Глава государства добавил, что по каждой из этих ценностей "можно трактаты написать, они и написаны". "Можно говорить о том, что такое жизнь, которая так ценна - это биологическое состояние или интеллектуальное, - сказал Путин. - Можно долго рассуждать по поводу того, что такое любовь - это отношения между мужчиной и женщиной, любовь к родителям, к родине. Что такое свобода - как она далеко распространяется". Президент отметил, что свобода заканчивается там, где начинается нарушение свободы других людей.

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