Путин рассказал, как придумал название "Сириус" для детского центра в Сочи

СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимира Путин считает, что проект детского центра "Сириус" складывается удачно, несмотря на существовавшие опасения. Об этом он заявил на встрече с участниками июльской смены этого центра в Сочи.

Глава государства констатировал, что "этот проект придуман не зря, он удается", и в этом заслуга самих ребят.

Путин рассказал о том, как ему пришла идея создания данного образовательного центра на базе олимпийского наследия Сочи. Название - "Сириус" - тоже было придумано президентом, так как этот центр призван собирать талантливых и ярких детей. "Когда я сам себе сказал "яркие", сразу вспомнил, что самая яркая звезда на небе - это Сириус. Вот такое возникло название, по-моему, удачное", - поделился Путин.

Глава государства, говоря о строительстве центра, отметил, что изначально планировалось использовать олимпийские объекты Сочи в основном для развития спорта. Однако затем было решено также уделить внимание в этой связи науке, образованию и художественному творчеству. "Вот так вот постепенно-постепенно я пришел к выводу о том, что нам нужен комплексный центр", - сказал Путин.

Между тем, по его словам, специалисты предположили тогда, что ничего из этой затеи не выйдет. "Я говорю: а почему не получится? [Отвечают:] а потому что вот эти ваши хоккеисты, если их всех вместе соберете, здоровые такие парни, начнут с того, что набьют морду этим математикам в очках с велосипедиками", - пересказал президент, подчеркнув, что это вызвало у него определенную тревогу. "А потом я поговорил с выдающимися хоккеистами, которыми мы гордимся по праву, и они мне говорят: ничего этого не будет, потому что наши ребята, которые добиваются в спорте хороших результатов, они знают цену победы, цену успеха знают, знают, что нужен и талант, и трудолюбие, и они точно совершенно будут ценить это в других", - сказал глава государства.

Он заключил, что именно так в "Сириусе", по мнению руководства центра, и сложилось.