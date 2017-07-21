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Путин признался, что ему не пришло в голову прятаться от ливня на возложении венков

Общество
21 июля, 17:27 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 21, июля. /ТАСС

Речь идет о церемонии, которая прошла в Москве 22 июня

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СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы воспитанников "Сириуса", признался, что ему даже не пришло в голову прятаться под зонтом от ливня, разразившегося во время церемонии возложения венков 22 июня.

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"Во-первых, дождь пошел неожиданно, - сказал он. - Второе, я не считаю, что те, кто стояли под зонтом, что-то нарушили, какой-то протокол, особенно это касается женщин. Что касается меня, то мне даже в голову не приходило".

Путин напомнил, что "война - это не просто кровь и смерть". "Это, кроме всего прочего, огромный труд, тяжелейшая работа. Вы представляете: войска идут или в одну сторону, или в другую, либо отступают, либо наступают, они в поле находятся и днем, и ночью, и летом, и зимой, и в снег, и в дождь. Нет ситуации, при которой день закончился боевой и все пошли по домам отдохнуть, они там - на месте, там живут, там погибают, - сказал он. - Поэтому мне даже в голову не пришло, что нужно встать под зонт, в тот самый момент, когда происходит возложение венка".

"Я считаю, что это нормально. Не сахарный, не растаю", - заключил российский лидер.

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