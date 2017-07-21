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Путин: благодаря ЕГЭ талантливая молодежь из регионов учится в ведущих вузах страны

Общество
21 июля, 17:10 UTC+3

Президент РФ отметил, что сейчас свыше 60% учащихся в ведущих вузах страны - это ребята не из Москвы и Санкт-Петербурга

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СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Основная заслуга ЕГЭ заключается в повышении доступности столичных вузов для выпускников из регионов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе программы "Недетский разговор с Владимиром Путиным" при участии воспитанников школы "Сириус".

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"Сейчас у нас свыше 60% в ведущих вузах страны учатся и поступают ребята с периферии, не из Москвы и не из Петербурга. Это существенным образом расширило и географию, и возможности для талантливых одаренных ребят со всей территории Российской Федерации, а не только создаются преференции для живущих в Петербурге и Москве", - сказал президент.

По его мнению, единый госэкзамен сам по себе "не несет какого-то негатива". До введения ЕГЭ в России в крупнейшие вузы страны, по словам президента, ребята из регионов попадали в небольшом количестве, это было всего 10-15%, в то время как сейчас виден кратный рост.

"И это безусловный плюс ЕГЭ, но совершенствовать ЕГЭ, конечно, нужно", - добавил Путин.

По данным Рособрнадзора, в этом году в ЕГЭ приняли участие около 703 тыс. человек, из них около 617 тыс. - выпускники текущего года. Было задействовано около 5,5 тыс. пунктов проведения экзаменов, в том числе 738 пунктов в труднодоступных и отдаленных местностях. В этом году отмечено рекордное число школьников, получивших 300 баллов на единых госэкзаменах - 21 человек.

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