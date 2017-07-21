Путин назвал развал СССР событием, оказавшим на него наибольшее влияние

Россияне Бондарь и Минибаев вышли в финал ЧМ в индивидуальных прыжках в воду с вышкиСпорт 21 июля, 18:28
Дворкович удивился, что экипировщиком сборной РФ стала компания без опыта подобной работыСпорт 21 июля, 18:18
Российская рапиристка Дериглазова вышла в полуфинал чемпионата мираСпорт 21 июля, 18:15
"Скаски" Атласова, или Как казак ходил за данью, а вернулся с КамчаткойВ стране 21 июля, 18:09
Экологи Великобритании выступают против интенсивного животноводстваСоциальная ответственность 21 июля, 18:01
Следствие просит суд отпустить математика Богатова из СИЗО под домашний арестПроисшествия 21 июля, 17:58
Российский саблист Ибрагимов вышел в полуфинал чемпионата мира по фехтованиюСпорт 21 июля, 17:50
Российская рапиристка Дериглазова вышла в 1/4 финала чемпионата мираСпорт 21 июля, 17:49
ФБР предупреждает о небезопасности "умных" игрушекСоциальная ответственность 21 июля, 17:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Распад Советского Союза стал для президента РФ Владимира Путина самым заметным событием, случившимся в его жизни. В этом российский лидер признался, отвечая на вопросы учеников образовательного центра "Сириус".
Школьница Алиса поинтересовалась, какое событие в жизни главы государства оказало на него наибольшее влияние.
Путин не сразу нашелся, что ответить.
"Событие в жизни? - задумчиво уточнил он у своей собеседницы. - Ты меня прямо поставила в какое-то сложное положение". Президент отметил, что таких событий, которые бы прямо изменили его жизнь, не было.
"Сейчас постараюсь сказать по-серьезному… Наверное, все-таки… развал Советского Союза", - сказал в итоге президент.
"Такой, взрослый ответ, но извини, ты взрослый вопрос задала", - обратился президент к Алисе.