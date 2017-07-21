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Путин назвал развал СССР событием, оказавшим на него наибольшее влияние

Общество
21 июля, 17:19 UTC+3

Глава государства отметил, что таких событий, которые бы прямо изменили его жизнь, не было

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Материал из 1 страницы

СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Распад Советского Союза стал для президента РФ Владимира Путина самым заметным событием, случившимся в его жизни. В этом российский лидер признался, отвечая на вопросы учеников образовательного центра "Сириус".

Школьница Алиса поинтересовалась, какое событие в жизни главы государства оказало на него наибольшее влияние.

Путин не сразу нашелся, что ответить.

"Событие в жизни? - задумчиво уточнил он у своей собеседницы. - Ты меня прямо поставила в какое-то сложное положение". Президент отметил, что таких событий, которые бы прямо изменили его жизнь, не было.

"Сейчас постараюсь сказать по-серьезному… Наверное, все-таки… развал Советского Союза", - сказал в итоге президент.

"Такой, взрослый ответ, но извини, ты взрослый вопрос задала", - обратился президент к Алисе.

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