Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кириенко не поддержал идею вернуться к системе распределения выпускников вузов

Общество
21 июля, 17:18 UTC+3 ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ область/ 21, июля. / ТАСС

Первый замруководителя администрации президента РФ согласен, что "проблема с трудоустройством, со стажировками есть, и этим точно надо заниматься"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 21 июля. / ТАСС/. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко не поддержал идею вернуться к системе распределения выпускников вузов, но признал наличие проблем с трудоустройством и предложил обсудить ряд мер для улучшения ситуации.

Кремлевский чиновник в пятницу принял участие в панельной дискуссии на тему "Образ будущего" в рамках Всероссийского молодежного форума "Территория смыслов" и ответил на многочисленные вопросы его участников. Одна девушка, в частности, предложила вернуть систему распределения выпускников вузов, адаптировав ее к современным реалиям.

"Что касается распределения, я заканчивал институт в период, когда распределение было, - отметил Кириенко. - Я, честно говоря, не уверен, что вы всерьез захотите, чтобы это вернулось". "Звучит приятно - вроде думать не надо, тебя взяли и распределили", - согласился он.

"Только, понимаете, там же распределение шло в логике, что весь курс выстраивался в соответствии с набранными баллами, и первый выбирал то, что хотел, а последний - что осталось. И можно было загреметь не по-детски на три года", - констатировал он. "Мне кажется, сегодняшнему времени больше соответствует свобода выбора, возможность поиска", - подчеркнул первый замглавы администрации Кремля, указав, что "это накладывает ответственность".

При этом Кириенко согласен, что "проблема с трудоустройством, со стажировками есть, и этим точно надо заниматься". В связи с этим он поддержал инициативы "увеличить квоты на стажировки, предусмотреть какие-то механизмы поддержки первого рабочего места". "Может быть, что-то нужно в законодательстве еще поменять, потому что сегодня довольно часто предприятия не берут молодого специалиста, поскольку до конца не уверены, подходит он или нет", - добавил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кириенко, Сергей Владиленович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Краш-тест для реновации: квартиры в шоу-руме на ВДНХ проверяют почти "на зубок"
Дистанционный доктор: что даст россиянам закон о телемедицине
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
5
В Иерусалиме открылось отреставрированное Сергиевское подворье
Лебеди в Сент-Джеймсском парке
12
Птицы любят счет: в Великобритании началась традиционная перепись лебедей на Темзе
5
Пучков: показатели деятельности МЧС России за первое полугодие улучшились
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин раскрыл свой псевдоним, которым пользовался в разведшколе
2
Два инцидента произошли во время совместного брифинга Порошенко и Лукашенко
3
Дочь Немцова просит Верховный суд отменить приговор по делу об убийстве отца
4
Сотрудники ФСБ задержали замначальника УФССП по Ленобласти
5
До 30 градусов может прогреться воздух в Москве на следующей неделе
6
СМИ: усы Сальвадора Дали сохранили форму спустя десятилетия после его смерти
7
Кадыров считает странным приговор по делу об убийстве Немцова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама