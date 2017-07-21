ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 21 июля. / ТАСС/. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко не поддержал идею вернуться к системе распределения выпускников вузов, но признал наличие проблем с трудоустройством и предложил обсудить ряд мер для улучшения ситуации.

Кремлевский чиновник в пятницу принял участие в панельной дискуссии на тему "Образ будущего" в рамках Всероссийского молодежного форума "Территория смыслов" и ответил на многочисленные вопросы его участников. Одна девушка, в частности, предложила вернуть систему распределения выпускников вузов, адаптировав ее к современным реалиям.

"Что касается распределения, я заканчивал институт в период, когда распределение было, - отметил Кириенко. - Я, честно говоря, не уверен, что вы всерьез захотите, чтобы это вернулось". "Звучит приятно - вроде думать не надо, тебя взяли и распределили", - согласился он.

"Только, понимаете, там же распределение шло в логике, что весь курс выстраивался в соответствии с набранными баллами, и первый выбирал то, что хотел, а последний - что осталось. И можно было загреметь не по-детски на три года", - констатировал он. "Мне кажется, сегодняшнему времени больше соответствует свобода выбора, возможность поиска", - подчеркнул первый замглавы администрации Кремля, указав, что "это накладывает ответственность".

При этом Кириенко согласен, что "проблема с трудоустройством, со стажировками есть, и этим точно надо заниматься". В связи с этим он поддержал инициативы "увеличить квоты на стажировки, предусмотреть какие-то механизмы поддержки первого рабочего места". "Может быть, что-то нужно в законодательстве еще поменять, потому что сегодня довольно часто предприятия не берут молодого специалиста, поскольку до конца не уверены, подходит он или нет", - добавил он.