Путин пообещал поддержку художественным школам в регионах

СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал оказать поддержку художественным школам в регионах. Об этом он сообщил отвечая на вопросы воспитанников "Сириуса".

"Что касается административных структур, мы постараемся сделать все, особенно на региональном уровне, чтобы поддержать эти художественные школы. Они у нас традиционно создавались на протяжении предыдущих десятилетий, и многие, кстати, работают весьма успешно", - сказал Путин, отвечая на вопрос девочки из Великого Новгорода, которая пожаловалась президенту, что детям из региональных художественных школ невозможно поступить в ведущие вузы страны из-за отсутствия у этих учебных заведений поддержки.

Он подчеркнул, что и самим выпускникам школ нужно стремиться соответствовать тем требованиям, которые предъявляют определенные высшие учебные заведения.

"Если человек хочет добиться какой-то цели и знает, что в том или ином высшем учебном заведении есть какие-то требования, значит нужно стремиться к тому, чтобы эти требования выполнять, значит нужно знать, какие конкретно требования, и нужно сделать все, особенно при современных способах дистанционного образования", - сказал глава государства.

"Когда человек лично для себя решает что-то делать, надо искать пути, надо привить талант, настойчивость", - добавил он.