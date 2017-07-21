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С 2020 года власти Москвы будут закупать исключительно электробусы

Общество
21 июля, 17:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

По мнению мэра Собянина, "экология города значительно выиграет" от использования электрического транспорта

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что через три года власти Москвы откажутся от автобусов на моторном топливе и станут закупать только электробусы.

"Через три года Москва откажется от автобусов на моторном топливе: будем закупать исключительно электробусы. Экология города значительно выиграет", - написал мэр в пятницу на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Он добавил, что осенью власти столицы готовятся провести конкурс на закупку электробусов. "Надеемся, что российские производители предложат достойные разработки", - подчеркнул Собянин.

Как сообщал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании о развитии электрического и беспилотного транспорта, правительство в 2017 году выделило 900 млн руб. крупнейшим отечественным производителям автобусов с электродвигателями. По словам премьера, автопроизводители РФ уже сертифицировали и проводят опытную эксплуатацию таких автобусов.

Ранее заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что первые электробусы появятся в столице в 2018 году.

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