С 2020 года власти Москвы будут закупать исключительно электробусы

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что через три года власти Москвы откажутся от автобусов на моторном топливе и станут закупать только электробусы.
"Через три года Москва откажется от автобусов на моторном топливе: будем закупать исключительно электробусы. Экология города значительно выиграет", - написал мэр в пятницу на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Он добавил, что осенью власти столицы готовятся провести конкурс на закупку электробусов. "Надеемся, что российские производители предложат достойные разработки", - подчеркнул Собянин.
Как сообщал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании о развитии электрического и беспилотного транспорта, правительство в 2017 году выделило 900 млн руб. крупнейшим отечественным производителям автобусов с электродвигателями. По словам премьера, автопроизводители РФ уже сертифицировали и проводят опытную эксплуатацию таких автобусов.
Ранее заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что первые электробусы появятся в столице в 2018 году.