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Путин пообещал награждать наставников победителей международных олимпиад

Общество
21 июля, 17:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Президент РФ также посоветовал школьникам всегда идти к поставленной цели, несмотря на трудности

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал исправить ситуацию, когда по вине административных структур наставники победителей международных олимпиад не получают заслуженных наград. Об этом он заявил в пятницу в рамках программы "Недетский разговор с Владимиром Путиным".

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В рамках программы к Владимиру Путину обратились с вопросом, будет ли поощряться работа педагогов и наставников, подготовивших медалистов международных олимпиад, и будет ли им присуждаться звание заслуженного учителя РФ.

"У нас существует целая система поощрений и тренеров, и педагогов, и если те ваши наставники, которые вас готовят к крупным мероприятия и готовят, совершенно очевидно, хорошо, - наши ребята выигрывают постоянно, занимают первое и второе места на подобных международных соревнованиях, - и если до них эти награды не доходят, это явное упущение со стороны соответствующих административных структур. Мы это упущение исправим", - пообещал президент.

Президент России рассказал, как сложно ему было учиться в старших классах школы, и посоветовал выпускникам добиваться поставленных целей.

"Учился нормально, ничего такого выдающегося там [в школе] не совершал", - признался глава государства.

Президент поделился собственным опытом. "Я учился до 8 класса, включая 8 класс, в одной школе, а потом ушел в другую, а там школа была при институте технологическом и она была с уклоном в естественные науки - химия, физика. Я пришел, но меня чего-то переклинило и я решил поступать в Университет [Ленинградский, ныне Санкт-Петербургский государственный университет] на юридический факультет. Когда я посмотрел, что нужно сдавать на юридический факультет, я понял, что я не совсем туда попал", - рассказал Путин. По его словам, чтобы сдать экзамены, ему пришлось усиленно заниматься иностранным языком ["который был у меня в очень плохом состоянии"], историей, литературой.

Глава государства отметил, что до сих пор благодарен преподавателям, которые заметили стремление ученика к учебе и помогали. "Поступил в Университет, закончил его и так далее пошло. Поэтому, во-первых, как можно быстрее определиться, сделать этот выбор [будущей профессии], второе - важно понимать, как нужно идти к цели, что нужно для этого, и, конечно, очень важно встретить понимающих людей, которые тебя поддержат", - уверен Путин. "У меня такие были", - заключил он.

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