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Путин пообещал помочь с решением жилищного вопроса артистов Мариинского театра

Общество
21 июля, 17:24 UTC+3

Президент назвал проблему с жильем для артистов "острой"

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СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обещал помочь в вопросе обеспечения жильем артистов Мариинского театра. Об этом он заявил, отвечая на вопросы воспитанников "Сириуса"

"Там другая, более острая проблема - жилье нужно для артистов. Вот над этим мы сейчас работаем, об этом думает Валерий Абисалович (Гергиев, художественный руководитель - прим. ТАСС)... Я буду ему помогать", - сказал Путин.

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Отвечая на вопрос, почему отложены капитальный ремонт и реставрация исторического здания Мариинского театра, глава государства ответил, что это вряд ли связано с материальным обеспечением процесса.

"Никаких сложностей и споров там нет. Я уточню, я не знаю, почему затяжка. Может, просто кто-то не готов пока, может быть, репертуар так выстроен у Валерия Абисаловича, что он пока хочет, чтобы работали обе сцены. Уточню, узнаю, но проблем не будет. Отреставрируем и старое здание", - отметил президент.

Он напомнил, что споры о том, стоит ли вписывать современный комплекс в сложившуюся архитектурную среду Петербурга, шли во время строительства нового здания театра. "На мой взгляд, это один из лучших театров мира по техническому оснащению, по звучанию, по удобству пользования помещениями - как для артистов, так и для зрителей", - подчеркнул глава государства.

В конце сентября 2016 года директор и художественный руководитель труппы Валерий Гергиев сообщил, что капитальный ремонт и реставрация исторического здания Мариинского театра отложены на неопределенное время. Гергиев подчеркнул, что пока он руководит театром, он сделает все возможное чтобы исторический театр не превратился в новодел.

Государственный академический Мариинский театр - театр оперы и балета в Санкт-Петербурге, основанный в 1783 году. Один из ведущих музыкальных театров России и мира. Возглавляет театр народный артист РФ Валерий Гергиев.

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