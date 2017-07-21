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Путин не исключил возможность сдавать сольфеджио в качестве ОГЭ

Общество
21 июля, 17:37 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 21, июля. /ТАСС

Президент пообещал обсудить этот вопрос с коллегами

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СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не исключил возможность сдавать сольфеджио в качестве Основного государственного экзамена (ОГЭ, обязательного экзамена по окончании девятого класса средней школы).

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Во время встречи с главой государства в центре "Сириус" одна из школьниц спросила у Путина, можно ли учащимся музыкальных школ сдавать как ОГЭ такие экзамены, как музыкальная литература, сольфеджио или специальность (то есть владение профильным инструментом).

"На мой взгляд, мало просвещенный в этой сфере, это возможно, - сказал президент. - Но я уверен, что будут какие-то возражения, связанные с тем, что человек, когда заканчивает, доходит до какого-то уровня образования, получает какой-то документ об этом, он должен обязательно обладать определенным набором знаний, должен быть разносторонне развитым человеком, и, поэтому, скажут они вам, нужно, чтобы наши дети, наши выпускники, чтобы знали это, это и это. Но вот, на мой взгляд, все-таки я бы прислушался к тому, о чем вы говорите".

"Поговорю с коллегами на этот счет", - пообещал глава государства.

Президент в пятницу проводит в Сочи заседание попечительского совета фонда "Талант и успех" и встречается с участниками июльской смены образовательного центра "Сириус". Центр был создан фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе главы государства в декабре 2014 года. Сам Путин возглавил попечительский совет фонда.

Цель "Сириуса" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей из всех регионов России, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта и естественно-научных дисциплин. Ежемесячно в "Сириусе" проходят бесплатное обучение 600 детей в возрасте 10-17 лет. С начала работы центра обучение здесь прошли более 15,4 тысячи одаренных школьников из 85 регионов России.

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