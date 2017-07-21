Еще один поезд нового поколения "Москва" вышел на фиолетовую ветку московского метро

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Поезд "Москва" вышел на Таганско-Краснопресненскую линию московского метрополитена, сообщает пресс-служба подземки.

"Поезд "Москва" введен в эксплуатацию после успешного прохождения всех приемочных и эксплуатационных испытаний", - говорится в сообщении.

Таким образом, число поездов нового поколения в московском метро составило 13. В пресс-службе добавили, что ближайшее время на линию выйдут еще два инновационных состава.

Первый поезд российского производства "Москва" вышел в рейс 14 апреля 2017 года. С 2017 по 2020 год столичной подземке будет поставлено в общей сложности 912 новых вагонов серии "Москва". Главные особенности состава - широкий дверной проем, улучшенный салон и сквозной проход через все вагоны. Поручней в салоне стало на треть больше, они имеют специальное "теплое" покрытие, которое увеличивает износостойкость.

В каждом салоне установлены два монитора с интерактивными возможностями поиска станций, прокладки маршрутов, расчета времени проезда, а также USB-розетки для зарядки гаджетов. Освещаются новые вагоны светодиодными светильниками, которые утром могут излучать "холодный" свет, а ближе к вечеру - "теплый".