Кириенко поделился мудростью из боевых искусств: победит тот, кто сдастся на секунду позже

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ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 21 июля. / ТАСС/. Первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко поделился с участниками Всероссийского молодежного форума "Территория смыслов" мудростью из мира боевых искусств, которая, по его словам, очень помогла ему в жизни.
"Эту мудрость мне как-то рассказывал мой тренер еще классе в шестом или в седьмом", - рассказал Кириенко в ходе состоявшейся на форуме панельной дискуссии на тему "Образ будущего". Он напомнил, что со школьных лет занимается различными восточными единоборствами.
"Когда тебе больно и ты уже готов сдаться, потому что ты уже понимаешь, что ты проигрываешь, пойми, что в эту секунду твой противник думает о том же самом. И из вас двоих выиграет тот, кто соберется сдаваться на секунду позднее", - процитировал кремлевский чиновник своего наставника. "Это важнейшая вещь, мне она очень сильно помогла", - добавил он.
Кириенко увлекается восточными единоборствами (айкидо, имеет черный пояс). С 2001 года - президент Национальной федерации айкидо айкикай России, с 2005 года - президент Национального совета айкидо России.