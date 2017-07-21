Путин рассказал, какие тайны мироздания и истории хотел бы разгадать

СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы воспитанников "Сириуса", рассказал о том, какие тайны мироздания ему хотелось бы разгадать. "Скажем, история мироздания и создания нашей Вселенной и Солнечной системы - это очень интересно. Мне бы очень хотелось ее разгадать, мне бы очень хотелось понять, что лежит в основе формирования Солнечной системы - это большой взрыв или какие-то другие явления", - признался он. Путин рассказал, что несколько лет назад пригласил ученых из Академии наук с тем, чтобы они провели курс бесед с членами Совбеза РФ. "Они со мной как правило не особенно спорят, но чувствовалось, что им не особенно хочется время терять, потому что это совсем отвлеченные вещи, а потом все увлеклись этими рассказами, беседами", - сказал он.

Говоря об истории человечества, то по мнению президента, очень важно понимать как происходила смена эпох, как от одного уклада человечество переходило к другому укладу. "Туда бы углубиться, посмотреть на смену эпох, это очень интересно, - пояснил он. - Что касается нашей страны, что представляет для меня и, надеюсь, для вас тоже особый интерес, было бы очень любопытно посмотреть на то, как наша страна выходила из критических ситуаций, в самые сложные для нее периоды, как она туда попадала в эти "смутные времена" и каковы были внутренние силы, которые вытаскивали страну".

Среди прочих интересующих его тем, Путин упомянул также вопрос о том, как зарождалось народное движение в Новгороде, как происходила консолидация народов и этносов на огромной территории, которую занимает наша страна, как одни этносы исчезали и появлялись другие, как они взаимодействовали между собой.

"У нас очень много того, над чем можно было бы подумать, чем можно было бы позаниматься", - заключил Путин.