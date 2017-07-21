Путин: уклонение от службы в армии вызывает отторжение и осуждение

СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин признался, что "в высшей степени негативно" относится к тем, кто уклоняется от службы в армии.

"Уклонение от исполнения мужчиной этого своего долга не может не вызывать отторжения и осуждения", - заявил глава государства в программе "Недетский разговор с Владимиром Путиным".

Отвечая на вопрос об отношении к тем, кто "косит" от армии, Путин напомнил историю.

"Человечество пришло к сегодняшнему состоянию достаточно сложным путем. Если посмотреть совсем стародавние времена, когда все жили племенами, даже тогда защита соплеменников была очень важным, если не ключевым занятием мужчины, это считалось чрезвычайно почетным, важным делом", - сказал он.

По словам президента, "в сегодняшних государствах, конечно, живем не племенами, но есть нечто общее [с прежними временами]".

"Когда мы говорим о защитниках Отечества, они что делают? В чем смысл военной службы? В готовности пожертвовать собой ради своих соотечественников, ради своих близких, ради даже тех людей, кого военный не знает, но все равно относится к ним как к членам своей семьи. В этом смысл", - убежден глава государства.

Он признал, что с военной службой в истории связаны некоторые негативные факты.

"Были времена совсем недавно, которые не делали чести армии, например, дедовщина", - отметил Путин. Он подчеркнул, что подобные явления "сейчас изжиты". "Но дело не в этом. Что бы не было, все равно армия должна существовать, все равно служить надо", - подчеркнул президент.

"Кто-то выбирает службу в армии для себя в качестве основного дела, как призвание, для кого-то это временное дело - служба по призыву, но каждый человек должен внести свой вклад в развитие, в обороноспособность страны", - указал Путин.

И заявил: "Я отношусь, конечно, к тем людям, которые "косят" от армии, в высшей степени негативно. И, наоборот, с уважением к тем, кто готов подставить плечо стране, защитить, если надо, даже собой".

Долг перед народом заслуживает уважения

По оценке главы государства, "таких людей у нас очень много".

"Мы прошли через время очень тяжелых испытаний, связанных с борьбой с международным терроризмом, я никогда не забуду тех ребят, которые действительно жертвовали собой, совершали абсолютно героические вещи, подвиги", - признался президент.

"Если во время Великой Отечественной войны все общество было заточено, нацелено на это, все ресурсы были подчинены тому, чтобы выстоять и победить, то в конце 1990-х - начале 2000-х годов у нас не было такой ситуации. Многие в возрасте 18-19 лет уходили в армию и принимали участие в очень ожесточенных боевых действиях, проявили себя просто как герои. Я когда смотрел на сводки боевых действий, просто удивлялся - откуда у наших пацанов молодых такое отношение к воинской службе, к своему воинскому долгу, к стране", - сказал Путин.

На его взгляд, очень важно то, что "они шли под пули, не думая, что о них завтра будут говорить как сегодня вся страна говорит об Александре Матросове или других героях Великой Отечественной".

"Они просто выполняли свой долг перед народом. Это заслуживает уважения. А тех, кто "косит" от армии, нужно только призвать задуматься о том, о чем я сейчас сказал", - полагает глава государства.