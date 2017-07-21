Путин: в интернете должно быть разрешено все в рамках закона

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что в России нет цензуры ни в одной из сфер, и в интернете должно быть разрешено все, что не запрещено законом. Об этом он заявил, отвечая на вопросы воспитанников образовательного центра "Сириус" в Сочи.
"Никакой цензуры у нас сейчас нет ни в одной сфере. Что касается интернета и свободы: свобода, я уже вам сказал, я считаю, что свобода - это вообще одна из фундаментальных ценностей. Говоря об этом, я, если помните, еще сказал, что она заканчивается там, либо как-то трансформируется там, где мы сталкиваемся со свободой другого человека. Тоже самое касается свободы интернета - ведь там должно быть разрешено все, что не запрещено законом", - сказал Путин.