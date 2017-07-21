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Путин: в интернете должно быть разрешено все в рамках закона

Общество
21 июля, 18:24 дата обновления: 21 июля, 18:27 UTC+3

Президент отметил, что цензуры в России сейчас нет ни в одной сфере

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что в России нет цензуры ни в одной из сфер, и в интернете должно быть разрешено все, что не запрещено законом. Об этом он заявил, отвечая на вопросы воспитанников образовательного центра "Сириус" в Сочи.

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"Никакой цензуры у нас сейчас нет ни в одной сфере. Что касается интернета и свободы: свобода, я уже вам сказал, я считаю, что свобода - это вообще одна из фундаментальных ценностей. Говоря об этом, я, если помните, еще сказал, что она заканчивается там, либо как-то трансформируется там, где мы сталкиваемся со свободой другого человека. Тоже самое касается свободы интернета - ведь там должно быть разрешено все, что не запрещено законом", - сказал Путин.

В качестве примеров деструктивной деятельности в интернете, которая должна пресекаться, президент привел пропаганду терроризма, распространение наркотиков, так называемые группы смерти, подталкивающие подростков к суициду.
 
"В интернете должны действовать такие же законы, какие действуют и везде при регулировании общественной и государственной деятельности", - подытожил Путин.
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Визит Путина в центр "Сириус" Регулирование интернета в России
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