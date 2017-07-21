Путин признался, что больше всего любит слушать Моцарта и Шуберта в обработке Листа

СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин с удовольствием слушает популярную классическую музыку известных российских и зарубежных композиторов, в особенности Моцарта, а также Шуберта в обработке Листа.

Об этом глава государства рассказал в ходе разговора с воспитанниками образовательного центра "Сириус".

"Я с удовольствием всегда слушал и сейчас продолжаю слушать так называемую популярную классическую музыку, это и Бах, и Бетховен, и Моцарт, конечно. Может быть, в первую очередь, Моцарт, для меня, во всяком случае. Из наших - Рахманинов. Шуберт, Лист. "Серенада" - замечательная, я очень люблю эту мелодию: Шуберт в обработке Листа", - сказал Путин.

Он добавил, что ценит произведения Стравинского, Шостаковича, а у Чайковского "волшебная музыка".

"Мне, конечно, трудно понять такого автора, как Шнитке. Хотя он тоже очень известный, и мы тоже гордимся им. Но это, как говорят, только хорошо подготовленный слушатель понимает все многообразие и всю глубину его произведений. Я пока до этого не дорос, но надеюсь, что буду двигаться в этом направлении дальше", - отметил президент.