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Путин: бюджетных мест в вузах становится больше

Общество
21 июля, 19:01 UTC+3 СОЧИ 21, июля. /ТАСС

На заседании попечительского совета фонда "Талант и успех" президенту задали вопрос, как развивать страну будущего, если количество бюджетных мест в вузах сокращается, а стоимость обучения возрастает

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СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Количество бюджетных мест в российских вузах не сокращается, а увеличивается, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

Путину задали вопрос, как развивать страну будущего, если количество бюджетных мест в высших учебных заведениях сокращается, а стоимость обучения возрастает.

"Количество бюджетных мест не сокращается, - сказал глава государства, общаясь с воспитанниками центра "Сириус". - Количество бюджетных мест увеличивается".

Президент в пятницу проводит в Сочи заседание попечительского совета фонда "Талант и успех" и встречается с участниками июльской смены образовательного центра "Сириус". Центр был создан фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе главы государства в декабре 2014 года. Сам Путин возглавил попечительский совет фонда.

Цель "Сириуса" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей из всех регионов России, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта и естественно-научных дисциплин. Ежемесячно в "Сириусе" проходят бесплатное обучение 600 детей в возрасте 10-17 лет. С начала работы центра обучение здесь прошли более 15,4 тысячи одаренных школьников из 85 регионов России.

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