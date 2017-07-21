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Путин предложил юным разработчикам наноспутника принять участие в конкурсе Роскосмоса

Общество
21 июля, 19:06 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 21, июля. /ТАСС

Спутник размером 10 на 10 см и весом всего порядка одного килограмма ребята разработали под руководством инженеров предприятия "НПО машиностроения"

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СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посоветовал юным разработчикам наноспутника принять участие в конкурсе Роскосмоса для его запуска на орбиту. Свое предложение глава государства озвучил, когда познакомился с разработкой в ходе программы "Недетский разговор с Владимиром Путиным".

Модель спутника организаторы встречи внесли в зал в черном ящике. "У меня тоже есть черный чемоданчик", - пошутил Путин, а затем подошел поближе, чтобы разглядеть установку.

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Спутник размером 10 на 10 см и весом всего порядка одного килограмма ребята разработали под руководством инженеров предприятия "НПО машиностроения". В рамках направления "Спутники и пилотируемая космонавтика" в ходе июльской смены в "Сириусе" юные конструкторы провели необходимые испытания своей установки. В дальнейшем им еще нужно будет создать математическую модель движения и реализовать алгоритм управления, который может быть реализован при запуске спутника в космос с борта Международной космической станции в конце 2017 - начале 2018 года.

"Здесь мы очень надеемся на Роскосмос, потому что в 2013 году он объявил, что будут производить запуск образовательных спутников бесплатно", - рассказал главе государства Александр Воронцов из Кочканара Свердловской области, отметив, что другого пути доставки их работы на орбиту нет.

"Давайте посмотрим, я тоже с Роскосмосом переговорю, - пообещал Путин. - Я так понимаю, что они по конкурсу это будут делать? Вам тоже нужно будет выиграть этот конкурс", - добавил президент.

О программе

Участниками объявленной центром "Сириус" образовательной программы "Большие вызовы" стали 400 юных исследователей и изобретателей - 200 победителей заключительных этапов конкурса проектных работ школьников из 13 пилотных регионов и 200 победителей межрегионального конкурса, объединившим 23 тыс. школьников из 83 регионов.

В рамках итогового этапа в мастерских и лабораториях на площадке "Сириуса" ребята работают над 83 исследовательскими и инженерными проектами по 12 междисциплинарным направлениям. Среди них - персонализированная медицина, микромир и спектроскопия, новые материалы, большие данные, спутники и пилотируемая космонавтика, агропромышленные и биотехнологии, спутники и пилотируемая космонавтика, современная энергетика, освоение мирового океана, беспилотный транспорт и логистические системы, когнитивные исследования.

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