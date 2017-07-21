Путин заявил, что естественный прирост населения наблюдается в РФ второй год подряд

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СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Естественный прирост населения в России наблюдается уже второй год подряд, во многом благодаря изменениям в системе здравоохранения, сообщил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы воспитанников образовательного центра "Сириус".
Отвечая на вопрос Егора Зайцева из Калининграда, который поинтересовался, когда Россия выйдет из "черного списка" стран с отрицательным естественным приростом, Путин подчеркнул, что "это не соответствует действительности, это изменилось два года назад".
"Мы на протяжении нескольких предыдущих лет осуществляли целый ряд программ, связанных с поддержкой материнства и детства", - сказал президент.
Путин добавил, что это, наряду с определенными, "недостаточными пока, но все-таки заметными" изменениями в области здравоохранения, привело и к увеличению продолжительности жизни в РФ, и к существенному снижению младенческой смертности, несмотря на переход РФ на более строгие международные стандарты статистического учета младенческой смертности.
"Почти к нулю свели материнскую смертность, что чрезвычайно важно. И мы вышли из этого негативного пике, у нас наблюдается второй с небольшим год подряд естественный прирост населения", - отметил глава государства.
Ранее вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец сообщала, что прирост населения регистрируется в России четвертый год подряд, в 2016 году он составил 5,4 тыс. человек. По ее словам, для улучшения результатов необходимо работать над сокращением смертности. Голодец отметила, что за прошлый год смертность сократилась на 23,5 тыс. человек.