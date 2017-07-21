Путин согласился сделать свою "Волгу" беспилотным автомобилем

СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился с идеей сделать его "Волгу" беспилотным автомобилем, но призвал обсудить ее дальнейшее использование.

"Хорошо, давайте", - ответил он на соответствующее предложение, прозвучавшее во время его общения с воспитанниками центра "Сириус".

"Не разобьешь ее?" - уточнил, раздумывая над ответом, президент. Его заверили, что машина останется невредимой.

Путин поинтересовался, как будет использоваться его автомобиль после модернизации. "Как такси будем использовать, зарабатывать будем?" - с улыбкой "предложил" глава государства. "Если вы так посчитаете, то да", - ответил ему автор идеи. "Нет, ну это же будет тогда совместный продукт: "Волга" моя, а беспилотное устройство - ваше", - возразил президент, предлагая тем самым прийти к консенсусу. "Давайте подумаем, как использовать", - предложил Путин.