Путин согласился сделать свою "Волгу" беспилотным автомобилем

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СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился с идеей сделать его "Волгу" беспилотным автомобилем, но призвал обсудить ее дальнейшее использование.
"Хорошо, давайте", - ответил он на соответствующее предложение, прозвучавшее во время его общения с воспитанниками центра "Сириус".
"Не разобьешь ее?" - уточнил, раздумывая над ответом, президент. Его заверили, что машина останется невредимой.
Путин поинтересовался, как будет использоваться его автомобиль после модернизации. "Как такси будем использовать, зарабатывать будем?" - с улыбкой "предложил" глава государства. "Если вы так посчитаете, то да", - ответил ему автор идеи. "Нет, ну это же будет тогда совместный продукт: "Волга" моя, а беспилотное устройство - ваше", - возразил президент, предлагая тем самым прийти к консенсусу. "Давайте подумаем, как использовать", - предложил Путин.