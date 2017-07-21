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В РФ увеличат количество конкурсов, победители которых будут иметь льготы при поступлении

Общество
21 июля, 19:35 UTC+3 СОЧИ 21, июля. /ТАСС

Президент РФ Владимир Путин обещал подумать, как это можно сделать

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СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал, что в РФ будет увеличено количество конкурсов различных проектов, авторы которых смогут получить льготы при поступлении в университеты и институты.

"Можно расширить количество этих конкурсов, подумаем, это можно сделать", - сказал глава государства в программе "Недетский разговор с Владимиром Путиным".

Одна из воспитанниц детского центра "Сириус" посетовала, что в РФ проводится несколько десятков олимпиад по различным предметам и лишь 2-3 конкурса проектов, победители которых имеют льготы при поступлении в вузы. Она считает такую ситуацию несправедливой.

"Давайте подумаем, расширим это, договорились", - пообещал президент.

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