Путин пообещал не оставить без внимания экологические проблемы Байкала

СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Проблемы озера Байкал не останутся без внимания, ими занимаются на уровне правительства, заявил президент России Владимир Путин, в ходе общения с воспитанниками образовательного центра "Сириус".

"Там много проблем. И с закрытием ЦБК (Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат - прим. ТАСС) все проблемы, конечно, не решены, это очень чувствительная сфера, - сказал президент. - Самая главная, наверное, проблема заключается в том, что сельхозпредприятия, которые работают по берегам или близко от берегов, все эти стоки химические, они так или иначе попадают в Байкал при дождях или просто самотеком. Это большая очень работа, такая масштабная".

"Там есть и другие проблемы, которые нужно решать. Они все известны. И соответствующие структуры на уровне правительства и регионов над этим думают, предлагают различные решения, - сообщил Путин. - Мы не оставим это так, без внимания".

Озеро Байкал, внесенное в Список всемирного наследия в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия. При этом особую ценность представляет собой не только сам водоем, но и его естественное окружение: леса и болота, богатая фауна и флора (большая часть видов животных эндемична, то есть обитает только в этой области), необычные формы рельефа.

Президент в пятницу проводит в Сочи заседание попечительского совета фонда "Талант и успех" и встречается с участниками июльской смены образовательного центра "Сириус". Центр был создан фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе главы государства в декабре 2014 года. Сам Путин возглавил попечительский совет фонда.