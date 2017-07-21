Губернатор Кубани назвал "Сириус" мощной поддержкой для региона в развитии школьников

КРАСНОДАР, 21 июля. /ТАСС/. Федеральный центр "Сириус" в Краснодарском крае оказал мощную поддержку инновационному развитию школьников. Об этом сообщил в пятницу ТАСС губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел в Сочи заседание попечительского совета фонда "Талант и успех" и ответил на вопросы участников июльской смены образовательного центра "Сириус".

"Федеральный центр "Сириус" в Сочи - безусловно, для края мощная поддержка в плане инновационного развития школьников. В прошлом году Владимир Путин рекомендовал открывать подобные центры в регионах. И Краснодарский край сейчас идет по такому пути. Мы создаем целый комплекс центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) по всему региону", - сказал губернатор.

По его словам, такие центры создаются сегодня в различных городах края, и уже около 1,5 тысячи человек научились благодаря им работать с высокотехнологичным оборудованием. Также Кондратьев уточнил, что в этом году будут открыты три таких центра, а в следующем - еще два.

"Краснодар, конечно, тоже без внимания не оставим. В этом году планируем начать создание здесь крупнейшей в регионе инновационной площадки, которая объединит в одном месте ЦМИТ, центр прототипирования и инжиниринговый центр", - сказал он.