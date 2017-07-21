"Недетский разговор": Путин встретился с воспитанниками центра "Сириус"

СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Для президента России Владимира Путина самое главное в жизни - это сама жизнь, любовь и свобода. С таким признанием глава российского государства выступил в пятницу в прямом эфире программы "Недетский разговор с Владимиром Путиным", участниками которой стали воспитанники Всероссийского образовательного центра для одаренных детей "Сириус". В ходе почти трехчасового общения президент подробно и откровенно ответил на вопросы, которые касались его политической деятельности, личной жизни, увлечений, реформы системы образования и даже перспектив выступления российской сборной на чемпионате мира по футболу в 2018 году.

Путин является инициатором создания центра "Сириус" и главой его Попечительского совета. Он сам придумал и название - по имени самой яркой звезды, ведь в центр, по его словам, приезжают яркие, интересные, увлеченные своим делом ребята.

Главные ценности

Главными своими жизненными ценностями президент назвал жизнь, любовь и свободу. "Первая [ценность] - это сама жизнь, это самая большая ценность, далее - любовь и свобода", - сказал Путин.

Глава государства добавил, что по каждой из этих ценностей "можно трактаты написать, они и написаны". "Можно говорить о том, что такое жизнь, которая так ценна - это биологическое состояние или интеллектуальное, - сказал Путин. - Можно долго рассуждать по поводу того, что такое любовь - это отношения между мужчиной и женщиной, любовь к родителям, к Родине. Что такое свобода - как она далеко распространяется". Президент отметил, что свобода заканчивается там, где начинается нарушение свободы других людей.

Решение по выборам пока не принял

Одним из первых прозвучал вопрос о том, чем намерен заняться Путин после ухода из политики. "А я пока не решил, ухожу я или нет", - ответил глава государства. "Нужно ли мне дальше продолжать свою работу в этом качестве, я еще не решил, я еще посмотрю, в 2018 году выборы, до начала избирательной кампании время еще есть - посмотрим", - добавил Путин.

Президент заметил, что ему "придется когда-нибудь это сделать все равно" - завершить работу на главном государственном посту страны. "Есть предусмотренные Конституцией сроки исполнения президентом своих обязанностей", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что не намерен менять Конституцию для выборов главы государства. "У меня была возможность [изменить Конституцию], меня даже упрашивали в свое время Конституцию поменять. Я не стал этого делать. И не намерен делать это в будущем", - сказал президент, подразумевая статью Основного закона, которая позволяет одному человеку занимать пост президента не более двух сроков подряд.

По словам Путина, в жизни "много интересных занятий". "Есть общественные организации, экология - очень люблю это направление", - признался президент. "Найду, чем заняться. Но сначала надо ответить на главный вопрос", - сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что вопрос о его возможном преемнике на посту главы государства должен решать народ на всеобщих выборах. По словам Путина, по общей международной практике лидеры партий и стран, покидая свои посты, как правило, презентуют своих преемников обществу и рекомендуют проголосовать за какого-то конкретного человека. "В конечном итоге, кому возглавить страну - определяет народ в ходе прямого тайного голосования, как это предусмотрено Конституцией РФ", - заявил глава государства. "Кого бы кто бы ни предлагал, конечный выбор - всегда за гражданами РФ", - подчеркнул Путин.

Обычная жизнь со спецификой

Участников программы интересовало, удается ли главе государства выкраивать свободное время, чтобы отдыхать или предаваться каким-то увлечениям. "Я считаю себя обычным человеком, правда, работу, которой я занимаюсь, обычной не назовешь - это естественно в силу определенной специфики. Но все-таки я живу нормальной обычной жизнью", - сказал Путин.

"Я выстраиваю график своей работы таким образом, чтобы у меня находилось время и на какое-то творческое развитие, чтобы музыку послушать, спортом позаниматься, со своими друзьями пообщаться. Я специально выделяю на это время", - рассказал президент. Он отметил, что "привык так жить еще задолго до того, как стал президентом". "Для меня мало что изменилось, кроме определенной специфики, связанной с отправлением своих функций президентских", - считает Путин.

Отвечая на вопрос одного из воспитанников центра для талантливых детей "Сириус", чем бы он занялся в один свободный от президентства день, глава государства заметил: "Ничего такого особенного не предполагал бы сделать".

"В целом я считаю, что живу нормальной жизнью с определенной спецификой, которая, мне кажется, есть в каждом виде деятельности", - заключил Путин. По его словам, "быть классным музыкантом или классным артистом балета - это пахота с утра до ночи". "Я иногда смотрю на своих друзей-музыкантов высокого международного уровня - они же пашут по 12-15 часов в день, если на струнных инструментах играют, у них чуть ли не до крови мозоли! Вот что значит посвятить себя какому-то конкретному делу", - привел пример глава государства.

Он также обратил внимание на тяжелый труд профессиональных спортсменов, артистов балета, ученых. "Возьмите карьеру ученого: это вообще люди своеобразные - они так погружаются в то, чем занимаются, что по сторонам ничего не видят иногда", - заметил Путин. По его мнению, "человек должен быть разносторонне развитым", для чего и создавался центр "Сириус".

"Есть еще один секрет: чем больше делаешь, тем больше успеваешь", - сказал Путин, добавив, что "жалеть себя нельзя".

Под своим именем

Отвечая на вопросы воспитанников "Сириуса", президент признался, что не пользуется социальными сетями и не имеет отношения ни к одному из существующих аккаунтов.

"У меня тяжелый рабочий день заканчивается так поздно, что мне уже не до "Инстаграма". Я думаю как бы до койки, до постели побыстрее добраться, - сказал он. - Я лично практически этим (соцсетями, - прим. ТАСС) не пользуюсь", - сказал глава государства.

По словам президента, сотрудники Аппарата и Администрации президента очень активно пользуются интернетом и соцсетями в том числе. При этом Путин отметил, что знает о существовании тысяч аккаунтов, которые так или иначе используют его имя. "Я не имею ни к одному из них никакого отношения, чтобы вам и другим пользователям это было понятно. Все, что там пишут от моего имени, - это не я", - добавил президент, выразив надежду на то, что хозяева этих аккаунтов ничего дурного не пишут от его имени.

По словам Путина, если бы он все-таки начал пользоваться соцсетями, то делал бы это только под своим именем. "Что касается ников - это же псевдоним. Я, как вы знаете, начинал свою работу в органах внешней разведки, я пользовался тогда иногда в силу необходимости технологической псевдонимами. Я в разведшколе учился когда, у меня был псевдоним Платов", - сказал глава государства, добавив, что сейчас использование псевдонимов для него - "это просто нелепо".

"Никакого ника я, конечно, себе выбирать бы не стал, просто бы под своим собственным именем. Это нормально для всех, чего прятаться за какими-то псевдонимами?" - сказал Путин. "Если человек делает что-то достойное, интересное, чем он может гордиться, наоборот, надо сказать, кому это принадлежит", - подчеркнул глава государства.

Разрешено все, что не запрещено

Продолжая тему интернета, Путин отметил, что там должно быть разрешено все, что не запрещено законом. "Никакой цензуры у нас сейчас нет ни в одной сфере. Что касается интернета и свободы: свобода, я уже вам сказал, я считаю, что свобода - это вообще одна из фундаментальных ценностей. Говоря об этом, я, если помните, еще сказал, что она заканчивается там, либо как-то трансформируется там, где мы сталкиваемся со свободой другого человека. Тоже самое касается свободы интернета - ведь там должно быть разрешено все, что не запрещено законом", - сказал глава государства.

В качестве примеров деструктивной деятельности в интернете, которая должна пресекаться, президент привел пропаганду терроризма, распространение наркотиков, так называемые группы смерти, подталкивающие подростков к суициду. "В интернете должны действовать такие же законы, какие действуют и везде при регулировании общественной и государственной деятельности", - подытожил Путин.

Плюс ЕГЭ

Говоря о едином госэкзамене (ЕГЭ), глава государства отметил, что его основная заслуга заключается в повышении доступности столичных вузов для выпускников из регионов. "Сейчас у нас свыше 60% в ведущих вузах страны учатся и поступают ребята с периферии, не из Москвы и не из Петербурга. Это существенным образом расширило и географию, и возможности для талантливых одаренных ребят со всей территории Российской Федерации, а не только создаются преференции для живущих в Петербурге и Москве", - сказал президент.

По его мнению, единый госэкзамен сам по себе "не несет какого-то негатива". До введения ЕГЭ в России в крупнейшие вузы страны, по словам президента, ребята из регионов попадали в небольшом количестве, это было всего 10-15%, в то время как сейчас виден кратный рост. "И это безусловный плюс ЕГЭ, но совершенствовать ЕГЭ, конечно, нужно", - добавил Путин.

Награды для наставников

Президент пообещал исправить ситуацию, когда по вине административных структур наставники победителей международных олимпиад не получают заслуженных наград.

"У нас существует целая система поощрений и тренеров, и педагогов, и если те ваши наставники, которые вас готовят к крупным мероприятия и готовят, совершенно очевидно, хорошо, - наши ребята выигрывают постоянно, занимают первое и второе места на подобных международных соревнованиях, - и если до них эти награды не доходят, это явное упущение со стороны соответствующих административных структур. Мы это упущение исправим", - пообещал президент.

Он также пообещал разобраться с системой выплат премий победителям школьных олимпиад и рассмотреть возможность увеличения числа конкурсов проектов, победители которых получали бы льготы при поступлении в вузы..

Подростки в бизнесе

По словам Путина, он считает возможным пересмотреть систему ограничений труда несовершеннолетних и их возможности заниматься бизнесом. "На мой взгляд, имея в виду, как развивается сегодня эта сфера деятельности, имея в виду, что сегодня много молодых людей, ребят в возрасте достаточно юном, с 14 лет могут заниматься [бизнесом и трудом по найму] и нужно, чтобы это было легально, нужно просто продумать эту систему, - сказал президент. - Систему, которая гарантировала бы права человека и не создавала бы дополнительных сложностей с точки зрения эксплуатации его труда, ответственности и так далее".

"Я уже думал над этим, и я поручу администрации [президента РФ], мы прикинем", - добавил он.

Президент напомнил, что по действующему законодательству дети могут трудиться по найму с 14 лет, однако должны быть соблюдены ряд правил, связанных с продолжительностью рабочего дня, учебой такого работника и так далее. Что касается занятия бизнесом, то Путин заметил, что 14-летние молодые люди не являются полностью дееспособными. "Допустим, он [такой бизнесмен] захочет взять кредит. Кто будет нести ответственность перед кредиторами?" - обозначил одну из проблем глава государства.

Путин также заявил, что не видит проблем с патентной защитой изобретений, которые сделали несовершеннолетние. "Если человек изобрел, какая разница, в каком возрасте он изобрел - это изобретение должно быть защищено, - уверен он. - И уже здесь, не привлекая никаких финансовых ресурсов, можно получать доход. Важно, чтобы этот доход был легализован".

По тонкому льду

Во время программы к президенту обратились девушки из юношеской команды по синхронному фигурному катанию, рассказавшие об успехах россиян в этом виде спорта. Они пожаловались, что СМИ не освещают их выступления. "Я на вашей стороне", - заверил Путин.

Он сказал, что знает про дискуссию о возможном включении в программу Олимпиады 2022 года синхронного фигурного катания. "Уверен, что как только это произойдет, а, надеюсь, это случится, и каналы будут по-другому относиться", - отметил президент. И пообещал: "Мы со своей стороны и я в том числе постараемся сделать так, чтобы справедливость восторжествовала".

На просьбу юных фигуристок сфотографироваться с ними на льду Путин ответил с иронией. "Вы хотите, чтобы я на вашем фоне выглядел так себе?" - рассмеялся он. "Мало того, что Ванька [воспитанник "Сириуса", рассказавший о личных спортивных достижениях] подтягивается 25 раз, унижает меня, еще вы хотите, чтобы я выглядел как утка на льду", - под смех зала продолжил глава государства.

Переходя на серьезный тон, он рассказал, как четыре с половиной года назад впервые встал на коньки. "Мне это тяжело дается, потому что я впервые встал на коньки только четыре с половиной года назад, я вообще не мог стоять на коньках и не понимал, как это люди делают. Я когда встал на коньки, поехал, думаю - как же мне остановиться? Потом все- таки как-то удалось", - признался Путин. "Вторая мысль, которая мне пришла в голову, что я никогда не научусь, никогда кататься не буду, надо снять коньки и прекратить это безобразие. Но все-таки прогресс небольшой есть", - считает президент, который регулярно выходит на лед, чтобы поиграть в хоккей.

ЧМ-2018

В шутку перевел Путин и разговор о перспективах выступления сборной РФ на чемпионате мира по футболу, который пройдет в будущем году в России. Вопрос о том, сможет ли российская команда выиграть первенство, задал юный футболист Паша, который был игроком красноярского футбольного клуба "Тотем", ставшего чемпионом мира по футболу среди команд детдомов и школ-интернатов.

"Кто из нас чемпион мира - ты или я? - спросил президент мальчика в ответ. - Скажи мне, пожалуйста, как специалист, наша сборная выиграет чемпионат мира или нет?" Павел не нашел ответа. "Садись", - после паузы сказал Путин футболисту, не став делать прогноз за него.

О мечте

По убеждению президента, важно, чтобы у каждого была мечта: она заставляет двигаться вперед. "Это [мечта] - всегда какой-то огонек, какой-то знак к тому, что надо двигаться, идти вперед к достижению этой мечты, - сказал Путин. - Важно, что она есть".

Отвечая на вопрос мальчика Виталия о том, какая мечта у президента, глава государства признался, что его мечты по мере взросления трансформировались. "И это нормально, нужно радоваться тому, что она [мечта] есть", - отметил он. Президент пожелал всем иметь свою мечту и удачи в ее достижении.

Виталий признался, что его мечтой была встреча с Путиным. После этих слов глава государства пожал мальчику руку и сфотографировался с ним.

Путин также вручил памятные подарки тем воспитанникам "Сириуса", у которых в пятницу был день рождения. Он согласился с идеей одного из именинников его сделать принадлежащую президенту "Волгу" беспилотным автомобилем.

"Не разобьешь ее?" - уточнил, раздумывая над ответом, президент. Его заверили, что машина останется невредимой. "Хорошо, давайте", - согласился Путин, предложив автору идеи совместно подумать над дальнейшим использованием будущего беспилотника.

"Пресс-конференция" для "Сириуса"

Путин считает, что его "пресс-конференция" для воспитанников детского центра "Сириус" может стать регулярной. Глава государства впервые принял участие в программе "Недетский разговор с Владимиром Путиным", во время которой около трех часов отвечал на вопросы воспитанников детского центра "Сириус". После двух часов общения интерес ребят не ослабел, ведущим даже пришлось придумать новое правило - право задать вопрос получает сегодняшний именинник. Те, у кого день рождения 21 июля, получили не только возможность обратиться к президенту, но и исторические книги в подарок с автографом Путина.

Ашот из Якутии оказался самым удачливым даже среди именинников: рассказав президенту о дорогой поездке на международный конкурс, он получил "финансовую гарантию". "Я с губернатором Егоровым переговорю - он Вам поможет", - пообещал глава государства Ашоту.

"Мне очень хочется с вами побольше пообщаться, ответить на все вопросы, но никак не получится", - вынужден был повторять Путин, объясняя ребятам, что его ждут другие дела, а телевизионный эфир не бесконечен. "Может быть, у нас будет возможность с вами увидеться не один раз, я постараюсь в "Сириусе" бывать регулярно", - пообещал президент.