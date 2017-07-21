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Федотов: членов СПЧ не пускают в колонии и СИЗО после жалобы президенту

Общество
21 июля, 20:38 UTC+3 ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ область/ 21, июля. / ТАСС

Председатель СПЧ заявил, что это произошло после того, как правозащитники рассказали президенту РФ о проблемах с осуществлением общественного контроля в местах лишения свободы

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ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 21 июля. / ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) перестала пускать членов Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в колонии и СИЗО после того, как правозащитники рассказали президенту о проблемах с осуществлением общественного контроля в местах лишения свободы, утверждает председатель СПЧ Михаил Федотов.

"Президент дал тогда соответствующее поручение Генеральной прокуратуре, и с тех пор членов совета ни в колонии, ни в тюрьмы, ни в СИЗО не пускают", - заявил Федотов в ходе встречи с участниками Всероссийского молодежного форума "Территория смыслов".

18 июля ФСИН впервые в этом году дала разрешение Федотову на посещение мест лишения свободы в Псковской области, но членам СПЧ в таком разрешении, как утверждал глава СПЧ, было отказано.

Как ФСИН не пускала членов СПЧ в колонии

В феврале 2017 года ФСИН отказала Федотову и другим членам СПЧ в разрешении на посещение колоний в Карелии. 8 февраля глава СПЧ назвал это решение ФСИН странным. 28 февраля ФСИН отказала членам СПЧ в посещении мест лишений свободы в Удмуртии, а затем такие отказы стали уже обычным делом при выездных заседаниях совета в различных регионах.

ФСИН ссылалась на то, что члены СПЧ, в отличие от Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), депутатов, омбудсменов, не указаны в законе в качестве лиц, имеющих право на беспрепятственное посещение мест лишения свободы. Со своей стороны председатель СПЧ объяснял, что именно поэтому совет и запрашивает у ФСИН разрешения на посещения СИЗО и исправительных учреждений.

В марте, в связи с неоднократными отказами ФСИН допустить членов СПЧ в места лишения свободы, совет выступил с инициативой о внесении изменений в законодательство, которые позволят членам СПЧ посещать колонии и СИЗО для подготовки докладов главе государства о нарушениях прав заключенных.

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