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Большинство россиян выступает за продолжение помощи Донбассу

Общество
21 июля, 20:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Как сообщает ВЦИОМ, 81% россиян поддерживает отправку гуманитарных конвоев

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Большинство россиян считает, что России не следует прекращать поддержку Донбасса ради улучшения отношений с Украиной и Западом. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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"Перспектива улучшения отношений России, Украины и Запада по-прежнему не влияет на позицию россиян по вопросу оказания помощи жителям Донбасса: более половины опрошенных (61%) уверены, что поддержку следует оказывать и дальше. Отправка гуманитарных конвоев из России в Донбасс поддерживается 81% россиян", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

Социологи отмечают, что в ситуации конфликта Донецкой и Луганской народных республик с Киевом позиция россиян за последние полгода не изменилась. Так, 9% респондентов говорят о помощи в расширении автономии, 25% - о признании их независимости, 17% - о включении в состав РФ. Более трети опрошенных (35%) придерживаются позиции нейтралитета.

"Россияне по-прежнему проявляют интерес к конфликту на юго-востоке Украины, но динамика отношения к возможным вариантам поведения России в нем за последние три года весьма незначительна. Патовая по сути ситуация заморозила эту тему в сознании граждан. И Киев, и народные республики пытаются как-то обострить информационную картину в поиске возможностей для разрешения конфликта, но на российское общество - приоритетную целевую аудиторию для обеих сторон - эти попытки влияния почти не оказывают", - прокомментировал результаты исследования руководитель Департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 5-7 июля 2017 года. По телефону было опрошено 1800 респондентов. Максимальная погрешность для данной выборки не превышает 2,5%.

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