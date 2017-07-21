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МИД РФ рекомендует туристам в Греции и Турции поддерживать связь с туроператорами

Общество
21 июля, 21:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

В результате землетрясения на острове Кос погибли двое, травмы получили более 120 человек

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. МИД РФ рекомендует россиянам в Греции и Турции после землетрясения сохранять спокойствие, поддерживать связь с туроператорами и представителями отелей, а также следовать указаниям местных властей. Соответствующие рекомендации опубликованы в пятницу на сайте дипведомства.

"Находящимся в зоне стихийного бедствия россиянам рекомендуется сохранять спокойствие, поддерживать связь с туроператорами и представителями отелей, а также следовать указаниям местных властей", - отметили в министерстве.

"Ситуация контролируется властями. На острове Кос в штатном режиме действует международный аэропорт, осуществляется бесперебойное движение скоростных и малотоннажных судов (в связи с повреждением причала обслуживание крупных паромов временно приостановлено). В пострадавших районах Турции работают спасатели", - указали в дипведомстве.

"По предварительным данным посольства России в Афинах и нашего Генконсульства в Анталье, жертв и пострадавших среди российских граждан нет", - подтвердили в МИД России.

По данным Геологической службы США, в пятницу в 01:31 по местному времени (совпадает с московским) в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр подземных толчков находился в 10 км от турецкого города-курорта Бодрум и в 16 км от греческого острова Кос. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

В результате землетрясения на острове Кос погибли двое - гражданин Турции и подданный Швеции. Травмы получили более 120 человек. В Турции обошлось без жертв.

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