В "Артеке" представят проекты по развитию детской городской инфраструктуры

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Проектная сессия Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Городское пространство будущего для развития детей" 22 июля завершает свою работу в Международном детском центре "Артек". В последний день работы ребята из профильного артековского отряда АСИ представят собственные проекты по формированию детской городской инфраструктуры.

По словам организаторов, эта программа направлена на выявление и учет детской позиции в формировании повестки развития инфраструктуры детства в направлениях: детское здоровье, детское образование, развитие детской одаренности, детская безопасность и детская культура. Для этого ребят знакомят с лучшими практиками реализации молодежных и креативных проектов. Кроме того, они сами разрабатывают собственные проектные идеи для реализации в российских городах.

Для участия в проектной сессии, которая началась в "Артеке" 16 июля, собрались 62 ребенка в возрасте от 10 до 17 лет из 52 регионов России. Среди них 25 победителей всероссийского конкурса эссе "Мое будущее. Дети, меняющие мир".

В "Артеке" ребята в течение недели разрабатывали свои проекты. А победителями станут те, чьи идеи и решения, по мнению жюри, окажутся не просто интересными, но и пригодными для реализации.